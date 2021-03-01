У Максаковой изъяли квартиру за 200 млн в центре Москвы

Оперная дива обвинила следствие в грубом игнорировании уголовно-процессуального кодекса РФ

Известная оперная певица и вдова убитого в Украине бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова Мария Максакова осталась без квартиры на Краснопресненской набережной в центре Москвы, которую ей подарил отец.

Как информирует Mash, изначально недвижимость изъяли в качестве вещественного доказательства, теперь ее статус неизвестен.

Ресурс напоминает, что обвиняемыми по делу о мошенничестве, в рамках которого была арестована недвижимость, проходили несколько человек. Максакова сообщала, что осталась без недвижимости стоимостью около 200 млн рублей из-за своего фиктивного мужа Далхата Халаева.

Оперная дива вступила с ним в брак, потому что тот обещал ей разобраться с ее делами, пока она жила в Украине. Максакова переписала на Халаева эту квартиру, которую тот впоследствии продал братьям Мальсаговым за полцены, однако денег так и не получил.

На сегодняшний день союз Максаковой с Халаевым суд признал недействительным. Сделку о продаже своей квартиры Максакова оспорила в судах, однако доступа к собственной жилплощади она по-прежнему не имеет.

"В этой группе более семи человек обвиняемых, причем у каждых весьма внушительных доходов и перечень имущества. Это – кинотеатры, рестораны, торговые площади, сдающиеся в аренду. Тем не менее, следователь Мурадов, вместо того чтобы арестовать их имущество, арестовал мое, грубо игнорируя решение судов и уголовно-процессуальный кодекс", – рассказала Максакова.

Ранее сообщалось, что еще в 2017 году вдова убитого в Украине бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова сообщила, что получила угрозы от некого человека, который от имени "украинских патриотов" потребовал, чтобы она покинула Украину.

Экс-депутат Госдумы РФ считает, что этот ультиматум был "срежессирован ФСБ". Она также отметила, что угрозы, поступившие в ее адрес, являются попыткой дискредитировать Украину в том, что она "не способна защищать своих граждан".

Также мы писали, что Мария Максакова неоднозначно комментировала результаты украинского следствия, которое обвинило в заказе ее бывшего мужа российского "авторитета" Владимира Тюрина.

Сначала она сказала, что в такую версию не верит, а потом сама себя опровергла, что это сделал все-таки Тюрин. Мария уверена, что в истории замешано ФСБ, которое мстило Вороненкову за его антикоррупционные расследования. А вот с ролью Тюрина все не так однозначно.

В октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.