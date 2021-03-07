Королева "неабияк розлютилася". Принца Гаррі і Меган Маркл можуть позбавити їх титулів

За неофіційними даними, такі переговори вже ведуться в Букінгемському палаці.

Принц Гаррі і Меган Маркл можуть позбутися своїх титулів герцога і герцогині Сассекському після скандального інтерв'ю Опрі Уїнфрі. Після виходу шоу королева Єлизавета II "неабияк сказилася", стверджують джерела в королівському палаці. Про це повідомляє The Mirror.

За даними ЗМІ, в останні дні високопоставлені придворні вели кризові переговори в Букінгемському палаці після того, як в США принц Гаррі і Меган Маркл дали інтерв'ю Опрі Уїнфрі.

Пара, яка вирішила відійти від своїх обов'язків при дворі, вже позбулася права на титул "Їх королівські високості" і права на бренд SussexRoyal. Принц Гаррі також втратив свої військові звання, включаючи генерал-капітана Королівської морської піхоти.

Якщо пару позбавлять герцогства, це буде суперечити торішній Сандрінгемській угоді, де було вирішено залишити парі їх дворянські титули.

Поки в Букінгемському палаці не було прийнято остаточного рішення з даного питання, але не виключається, що Гаррі можуть позбавити титулу або попросити повернути його самостійно.

В цей же час, королівська сім'я нібито хоче, щоб принц Гаррі зберіг за собою право на звернення "Його Королівська Високість", яке було передано йому при народженні.

Такого права була позбавлена принцеса Діана, після розлучення з принцом Чарльзом. Якщо і Гаррі спіткає доля його матері, тоді він позбудеться своєї черги на престол, що потребує прийняття відповідного закону.

Дане питання ще належить узгодити з монархом, за яким буде остаточне рішення.

"У палаці велися переговори про те, як позбавити його герцогства. Такого ніколи раніше не відбувалося, але є люди, які думають, що це найкраще рішення", — сказало джерело The Times.

Інший інсайдер порівняв ситуацію з герцогом і герцогинею Віндзорськими, які продовжували "торгувати своїми зв'язками" з королівською родиною протягом багатьох років після зречення Едуарда VIII від престолу.

"Не дивлячись на те, що зараз таке рішення буде максимально руйнівним, їм потрібно з цим розібратися. В іншому випадку, ми будемо жити з цим ще 40 або 50 років", — підсумувало джерело.

Нагадаємо, Меган Маркл озвучила претензії до Букінгемському палацу в інтерв'ю Опри Уїнфрі. Герцогиня заявила, що не збирається мовчати і прикривати брехня королівського двору про неї.