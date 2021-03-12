Пірати в Гвінейській затоці напали на танкер Davide B і викрали 15 членів екіпажу

Команда танкера під прапором Мальти складається з громадян України, Румунії та Філіппін.

Девʼять озброєних піратів у Гвінейській затоці атакували танкер Davide B під прапором Мальти і викрали 15 членів екіпажу. Про це пише портал Trade Winds, який спеціалізується на питаннях безпеки на морі.

Напад стався біля берегів Нігерії 11 березня. Групі з девʼяти озброєних піратів вдалося висадитися на борт танкера для перевезення рідких хімічних речовин і захопити в заручники 15 із 21 членів екіпажу.

Групі з девʼяти озброєних піратів вдалося 11 березня висадитися на борт танкера і захопити 15 з 21 члена екіпажу. Портал Dryad Global зазначає, що команда танкера складається з громадян України, Румунії та Філіппін. Чи є серед заручників громадяни України — поки невідомо.

У момент атаки піратів судно знаходилося в девʼяти морських милях від східного кордону нігерійської виключної економічної зони. Судна в цій зоні особливо вразливі, оскільки вона знаходиться поза зоною дії регіональних сил безпеки. Протягом 2020 року тут відбулося пʼять інцидентів, враховуючи викрадення людей.

Міжнародне морське бюро зазначає, що минулого року в Гвінейській затоці із суден було викрадено 130 членів екіпажів — 95% від усіх подібних захоплень у світі за вказаний період.