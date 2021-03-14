Єлизавета II на шиї у Меган Маркл: карикатуру Charlie Hebdo розкритикували правозахисники і монархісти

Видання опублікувало карикатуру, порівнявши королеву Великобританії з вбивцею афроамериканця Джорджа Флойда.

Французький журнал політичної сатири Charlie Hebdo викликав хвилю гніву через свою нову обкладинку, де зобразив королеву Єлизавету II, що стоїть на шиї у Меган Маркл. Таким чином журнал зробив відсилання до резонансного вбивства афроамериканця Джорджа Флойда в США, якого задушив поліцейський при затриманні. Про це повідомляє The Guardian.

Скандальна карикатура журналу вийшла після інтерв'ю герцогині Сассекської і принца Гарррі, які в інтерв'ю Опрі Уїнфрі розповіли про расизм в королівській родині. Варто відзначити, що королеву Єлизавету II ні в чому подібному пара не звинувачувала.

Опублікована карикатура Charlie Hebdo вийшла під назвою "Чому Меган пішла", де герцогиня Сассекському відповідає: "Тому що я більше не могла дихати".

Фото: Charlie Hebdo

Обкладинка журналу викликала хвилю гніву по обидва боки скандалу, її розкритикували як правозахисники, так і монархісти.

Виконавчий директор британського аналітичного центру з питань расової рівності Runnymede Trust Халима Бегум заявила, що це було "неправильним з усіх боків".

"Королева в ролі вбивці Джорджа Флойда, що стоїть на шиї Меган? Меган каже, що не може дихати? Це не розсуває кордони, нікого не смішить і не кидає виклик расизму. Це дискредитує проблему і ображає в усіх напрямках", — написала Бегум в Twitter.

"Невже це свобода слова, якою так пристрасно захоплений Charlie Hebdo? Расизм, неповага і образи видаються за сатиру? Вибачте, але Je suis не для мене. Це расистський фанатизм і розпалювання ненависті. Робіть краще свою роботу і нарешті виростите", — написав одна з користувачок в Twitter.

Раніше принц Вільям відкинув всі звинувачення в расизмі заявивши, що королівська сім'я Великобританії "зовсім не расистська сім'я".

Також прихильники британської корони обурилися тим, як королева Єлизавета II була зображена на карикатурі — скорчена, з волохатими ногами і червоними очима.

У Франції журнал Charlie Hebdo є важливим символом країни, не пов'язаним релігійними та іншими правилами. Деякі вважають журнал провокаційними і неуважним до серйозних проблем, з якими стикаються пригноблені групи.

У 2015 році 11 осіб, включаючи головного редактора журналу і провідних карикатуристів вбили під час нападу на штаб-квартиру в Парижі. Брати Саїд і Шериф Куачі організували напад після того, як журнал опублікував скандальні карикатури на пророка Мухаммеда.

Кілька днів по тому подруга братів Амеді Кулібалі взяла заручників і вбила чотирьох чоловік в кошерної супермаркеті в Парижі. Charlie Hebdo перевипустив цю карикатуру в минулому році.