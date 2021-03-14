"Неправильно со всех сторон": реакция правозащитников и монархистов на обложку Charlie Hebdo

Издание опубликовало карикатуру, сравнив королеву Великобритании Елизавету II с убийцей афроамериканца Джорджа Флойда. На обложке журнала королева Елизавета стоит на шее у Меган Маркл.

Французский журнал политической сатиры Charlie Hebdo вызвал волну гнева из-за своей новой обложки, где изобразил королеву Елизавету II, стоящей на шее у Меган Маркл. Таким образом журнал сделал отсылку к резонансному убийству афроамериканца Джорджа Флойда в США, которого задушил полицейский при задержании. Об этом сообщает The Guardian.

Скандальная карикатура журнала вышла после интервью герцогини Сассекской и принца Гаррри, которые в интервью Опре Уинфри рассказали о расизме в королевской семье. Стоит отметить, что королеву Елизавету II ни в чем подобном пара не обвиняла.

Опубликованная карикатура Charlie Hebdo вышла под названием "Почему Меган ушла", где герцогиня Сассекская отвечает: "Потому что я больше не могла дышать".

Фото: Charlie Hebdo

Обложка журнала вызвала волну гнева с обеих сторон скандала, ее раскритиковали как правозащитники, так и монархисты.

Исполнительный директор британского аналитического центра по вопросам расового равенства Runnymede Trust Халима Бегум заявила, что это было "неправильным со всех сторон".

"Королева в роли убийцы Джорджа Флойда, стоящая на шее Меган? Меган говорит, что не может дышать? Это не раздвигает границы, никого не смешит и не бросает вызов расизму. Это дискредитирует проблему и наносит оскорбление по всем направлениям", – написала Бегум в Twitter.

"Неужели это свобода слова, которой так страстно увлечен Charlie Hebdo? Расизм, неуважение и оскорбления выдаются за сатиру? Извините, но Je suis не для меня. Это расистский фанатизм и разжигание ненависти. Делайте лучше свою работу и наконец-то вырастите", – написал одна из пользовательниц в Twitter.

Ранее принц Уильям отверг все обвинения в расизме заявив, что королевская семья Великобритании "совсем не расистская семья".

Также приверженцы британской короны возмутились тем, как королева Елизавета II была изображена на карикатуре – скрюченная, с волосатыми ногами и красными глазами.

Во Франции журнал Charlie Hebdo является важным символом страны, не связанным религиозными и другими правилами. Некоторые считают журнал провокационными и невнимательным к серьезным проблемам, с которыми сталкиваются угнетенные группы.

В 2015 году 11 человек, включая главного редактора журнала и ведущих карикатуристов убили во время нападения на штаб-квартиру в Париже. Братья Саид и Шериф Куачи организовали нападение после того, как журнал опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда.

Несколько дней спустя подруга братьев Амеди Кулибали взяла заложников и убила четырех человек в кошерном супермаркете в Париже. Charlie Hebdo перевыпустил эту карикатуру в прошлом году.