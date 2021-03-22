ЄС ввів санкції проти двох чеченських силовиків за переслідування представників ЛГБТ+

Російські ЗМІ писали, що обидва силовики нібито займаються в Чечні тортурами, стратами і масовими переслідуваннями.

Європейський Союз запровадив санкції проти 11 осіб і 4 організацій з Росії, Китаю та інших країн за порушення прав людини, зокрема за переслідування представників ЛГБТ+-спільноти в Чечні. Про це повідомляється в журналі ЄС.

Зокрема, під обмеження потрапили два росіянини: віце-прем'єр Чечні, командир підрозділу "Терек" Абузайд Вісмурадов та екс-начальник поліції в місті Аргун Аюб Катаєв. Російські ЗМІ писали, що обидва займаються тортурами, стратами і масовими систематичними переслідуваннями. Обидва силовики фігурують у розслідуванні "Нової газети".

Крім того, обмеження були введені проти представників Китаю, Південного Судану, Північної Кореї, Лівії.

Тим, хто знаходиться в списку санкцій, заборонений в'їзд в ЄС, у них також заморозять активи на території країн-членів спільноти.

Зазначимо, раніше повідомлялося, щонайменше 25 осіб були затримані поліцейськими в Чечні за поширення фотоколажу, на якому глава республіки Рамзан Кадиров зображений у вбранні православного священика.