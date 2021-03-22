ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков за преследование представителей ЛГБТ+

Российские СМИ писали, что оба силовика якобы занимаются в Чечне пытками, казнями и массовыми преследованиями.

Европейский Союз ввел санкции против 11 лиц и 4 организаций из России, Китая и других стран за нарушения прав человека, в том числе за преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Об этом сообщается в журнале ЕС.

В частности, под ограничения попали два россиянина: вице-премьер Чечни, командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов и экс-начальник полиции в городе Аргун Аюб Катаев. Российские СМИ писали, что оба занимаются пытками, казнями и массовыми систематическими преследованиями. Оба силовика фигурируют в расследовании "Новой газеты".

Кроме того, ограничения были введены против представителей Китая, Южного Судана, Северной Кореи, Ливии.

Тем, кто находится в санкционном списке, запрещен въезд в ЕС, у них также заморозят активы на территории стран-членов сообщества.

Отметим, ранее сообщалось, что по меньшей мере 25 человек были задержаны полицейскими в Чечне за распространение фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.