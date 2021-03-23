Археологи знайшли одне з найстаріших британських поселень у США

Колонія в Сент-Мері-Сіті в Меріленді була заснована католиками в 1634 році

Учені знайшли залишки поселення в США, заснованого англійськими католиками ще в XVII столітті. Колонія Сент-Марі-Сіті вважається місцем народження релігійної свободи в США. Про це пише Daily Mail.

Археологи тільки приблизно знали, де розташовувалася англійська колонія в штаті Меріленд і шукали її понад 90 років. Однак справа зрушила з мертвої точки тільки в останні роки, коли вчені залучили георадар.

Завдяки йому вдалося знайти льох гауптвахти, траншеї і залишки жител аборигенів, які жили разом з англійськими поселенцями.

При розкопках уже вдалося виявити гарматні ядра, частину мушкета, монети і гудзики. А також наконечник стріли з кварцу, виготовлений понад 4 тисячі років тому. Англійські католики були змушені покинути батьківщину, після того як королева Єлизавета I в 1559 році заборонила католицькі меси і спеціальним указом повеліла, щоб її піддані стали прихожанами англіканської церкви. Католиків також звинувачували в підпалі Лондона в 1666 році і папській змові з метою вбивства короля Карла II.

[ + – ] "Заснування Меріленду" (1853), кисті Томпкінса Харрісона Меттісона

Це змусило англійських католиків шукати притулку в нових землях. Колонію Сент-Марі-Сіті заснував лорд Джордж Калверт з Йоркшира як притулок для переслідуваних католиків. Після смерті своєї дружини в 1622 році він повернувся до католицької віри. Вона стала четвертою на території сучасних США після колоній Джеймстаун у Вірджинії (1607 р.), Плімута (1620 р.) і колонії в Массачусетській затоці (1630 р.). Пізніше справу батька продовжив Леонард Калверт.

Колонію Сент-Марі заснували на річці Святої Марії, на місці напівзанедбаного поселення індіанців Піскатауей.

[ + – ] Передбачуваний вигляд поселення Сент-Марі

Губернатор Калверт домовився про покупку половини села в індіанців в обмін на тканини, сокири, мотики та інші металеві інструменти.

"Я знайшов найзручнішу гавань і красиву країну, що лежить по обидва боки від неї. Ми розташувалися в межах півмилі від річки", — писав Леонард Калверт через кілька тижнів після прибуття його і трьохсот поселенців у Меріленд.

Згодом англійські поселенці покинули колонію Сент-Марі і розселилися уздовж річки, розбиваючи плантації.

Археолог Вільям Келсо свого часу знайшов загублений форт у Джеймстаун, штат Вірджинія, та розповів, що відкриття колонії Сент-Марі "надзвичайно важливе, тому що це ще одна сторінка історії, першого розділу".

[ + – ] Залишки першого англійського поселення в Меріленді

Нагадаємо, що населення Джеймстауну практично вимерло від невідомої епідемії, а залишки поселенців були вбиті аборигенами, або ж переселилися у Вільямсберг. Одним із засновників Джеймстауну був Джон Сміт, історія любові якого до юної Покахонтас, дочки вождя алгонкінів, лягла в основу численних фільмів і діснеївського мультфільму.