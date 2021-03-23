Археологи нашли одно из старейших британских поселений в США

Колония в Сент-Мэри-Сити в Мэриленде была основана католиками в 1634 году

Ученые нашли остатки поселения в США, основанного английскими католиками еще в XVII веке. Колония Сент-Мари-Сити считается местом рождения религиозной свободы в США. Об этом пишет Daily Mail.

Археологи только приблизительно знали, где находилась английская колония в штате Мэриленд и искали ее более 90 лет. Однако дело сдвинулось с мертвой точки только в последние годы, когда ученые задействовали георадар.

Благодаря ему удалось найти погреб гауптвахты, траншеи и остатки жилищ аборигенов, которые жили вместе с английскими поселенцами.

При раскопках уже удалось обнаружить пушечные ядра, часть мушкета, монеты и пуговицы. А также наконечник стрелы из кварца, изготовленный более 4 тысяч лет назад. Английские католики были вынуждены покинуть родину, после того, как королева Елизавета I в 1559 году запретила католические мессы и специальным указом повелела, чтобы ее подданные стали прихожанами англиканской церкви. Католиков также обвиняли в поджоге Лондона в 1666 году и папском заговоре с целью убийства короля Карла II.

[ + – ] "Основание Мэриленда" (1853), кисти Томпкинса Харрисона Мэттисона

Это вынудило английских католиков искать пристанища в новых землях. Колонию Сент-Мари-Сити основал лорд Джордж Калверт из Йоркшира, как убежище для преследуемых католиков. После смерти своей жены в 1622 году он вернулся к католической вере. Она стала четвертой на территории современных США после колоний Джеймстаун в Вирджинии (1607 г.), Плимута (1620 г.) и колонии в Массачусетском заливе (1630 г.). Позже дело отца продолжил Леонард Калверт.

Колонию Сент-Мари основали на реке Святой Марии, на месте полузаброшенного поселения индейцев Пискатауэй.

[ + – ] Предполагаемый облик поселения сент-Мари

Губернатор Калверт договорился о покупке половины деревни у индейцев в обмен на ткани, топоры, мотыги и другие металлические инструменты.

"Я нашел самую удобную гавань и красивую страну, лежащую по обе стороны от нее. Мы расположились в пределах полумили от реки", — писал Леонард Калверт через несколько недель после прибытия его и трехсот поселенцев в Мэриленд.

Впоследствии английские поселенцы покинули колонию Сент-Мари и расселились вдоль реки, разбивая плантации.

Археолог Уильям Келсо, в свое время обнаруживший затерянный форт в Джеймстауне, штат Вирджиния, рассказал, что открытие колонии Сент-Мари "чрезвычайно важно, потому что это еще одна страница истории, самой первой главы".

[ + – ] Остатки первого английского поселения в Мэриленде

Напомним, население Джеймстауна практически вымерло от неизвестной эпидемии, а остатки поселенцев были убиты аборигенами, или же переселились в Уильямсберг. Одним из основателей Джеймстауна был Джон Смит, история любви которого к юной Покахонтас, дочери вождя алгонкинов, лягла в основу многочисленных фильмов и диснеевского мультфильма.