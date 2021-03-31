Тромб спотикання. Чому Меркель оголосила про припинення вакцинації AstraZeneca

У Німеччині з 31 березня призупиняється використання вакцини Oxford/AstraZeneca для осіб молодше 60 років.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і глава МОЗ Єнс Шпан заявили, що використання вакцини Oxford/AstraZeneca буде призупинене в Німеччині з 31 березня для осіб молодше 60 років. Про це повідомляє Politico.

Спільна заява була зроблена після того, як Постійний комітет із вакцинації Німеччини (STIKO) дав свою оцінку випадків тромбозу після вакцинації. Таке рішення кардинально змінює попередній план країни прищеплювати AstraZeneca тільки молодих людей.

"Ми повинні довіряти вакцинам", — зазначила Ангела Меркель, стверджуючи, що довіра громадян має базуватися на докладному розслідуванні кожного випадку непередбачених побічних ефектів.

Ще у вівторок, 30 березня, у декількох регіонах Німеччини було припине використання британської вакцини серед людей молодше 60 років. Дані Інституту Пауля Ерліха показали, що після вакцинації Oxford/AstraZeneca був зареєстрований 31 випадок утворення тромбів у головному мозку.

Аномально низький рівень тромбоцитів, що сприяють згортанню крові, був зареєстрований у 19 випадках, з яких 9 людей померли.

"Це результати, які ми не можемо ігнорувати", — підкреслила Меркель.

Також канцлерка визнала, що неодноразові зміни рекомендацій щодо вакцини Oxford/AstraZeneca привели до деякої "невизначеності".

Днем раніше Берлін, Бранденбург і Мюнхен вжили аналогічні запобіжні заходи, припиняючи використання вакцини для людей молодше 60 років. Рішення було ухвалене після того, як найбільша університетська клініка Європи в Берліні "Шаріте" та мережа медичних центрів "Вівантес" припинили вакцинацію жінок молодше 55 років.

У районі Ойскірхен, який знаходиться неподалік від Бонна, ще 29 березня була припинена вакцинація жінок до 55 років після смерті 47-річної і 28-річної жінок.

Нещодавно Німеччина відновила вакцинацію Oxford/AstraZeneca після заяви Європейського агентства з лікарських засобів. У ній йшлося про те, що вакцина безпечна та її переваги набагато перевищують наявні ризики. Варто зазначити, що вперше Німеччина припиняла використання вакцини через інциденти, пов'язані зі згортанням крові. Також Німеччина не вводила вакцину людям 65 років і старше, посилаючись на недостатні докази ефективності щеплення в цій віковій групі.

29 березня комітет із вакцинації Канади рекомендував призупинити введення вакцини людям молодше 55 років, посилаючись на повідомлення про побчні ефекти, що надходять з Європи.

Важливу роль в ситуації зіграв і переддрукарський звіт дослідників із Німеччини, Канади та Австралії, на чолі з німецьким фахівцем щодо згортання крові Андреасом Грайнахером з Університету Грайфсвальда.

Команда експертів вважає, що вельми незвичайна комбінація симптомів — тромби і низька кількість тромбоцитів, іноді з кровотечею — нагадує побічний ефект, що розріджує кров гепарину, названий гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ).

Вчені в своєму звіті також рекомендують спосіб тестування і лікування захворювання, сподіваючись що це допоможе знизити занепокоєння з приводу вакцини.

"Ми знаємо, що робити: як діагностувати та лікувати", — стверджує Грайнахер.

У цей же час, деякі вчені заявили, що висновок статті про причинний зв'язок не підтверджується доказами. Професор педіатрії Брістольського університету Адам Фінн називає висновки "ненадійними", яким не вистачає даних про частоту та механізм згортання крові.