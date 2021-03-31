Тромб преткновения. Почему Меркель объявила о приостановке вакцинации AstraZeneca

В Германии с 31 марта приостанавливается использование вакцины Oxford/AstraZeneca для лиц моложе 60 лет.

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Минздрава Йенс Шпан заявили, что использование вакцины Oxford/AstraZeneca будет приостановлено в Германии с 31 марта для лиц моложе 60 лет. Об этом сообщает Politico.

Совместное заявление было сделано после того, как Постоянный комитет по вакцинации Германии (STIKO) дал свою оценку случаям тромбоза после вакцинации. Такое решение кардинально меняет предыдущий план страны прививать AstraZeneca только молодых людей.

"Мы должны доверять вакцинам", – отметила Ангела Меркель, утверждая, что доверие граждан должно основываться на подробном расследовании каждого случая непредвиденных побочных эффектов.

Еще во вторник, 30 марта, в нескольких регионах Германии было приостановлено использование британской вакцины среди людей моложе 60 лет. Данные Института Пауля Эрлиха показали, что после вакцинации Oxford/AstraZeneca был зарегистрирован 31 случай образования тромбов в головном мозге.

Аномально низкий уровень тромбоцитов, способствующих свертыванию крови, был зарегистрирован в 19 случаях, из которых 9 человек умерли.

"Это результаты, которые мы не можем игнорировать", – подчеркнула Меркель.

Также канцлер признала, что неоднократные изменения рекомендаций относительно вакцины Oxford/AstraZeneca привели к некоторой "неопределенности".

Днем ранее Берлин, Бранденбург и Мюнхен приняли аналогичные меры предосторожности, приостанавливая использование вакцины для людей моложе 60 лет. Решение было принято после того, как крупнейшая университетская клиника Европы в Берлине "Шарите" и сеть медицинских центров "Вивантес" прекратили вакцинацию женщин моложе 55 лет.

В районе Ойскирхен, который находится невдалеке от Бонна, еще 29 марта была приостановлена вакцинация женщин до 55 лет после смерти 47-летней и 28-летней женщин.

Недавно Германия возобновила вакцинацию Oxford/AstraZeneca после заявления Европейского агентства по лекарственным средствам. В нем говорилось, что вакцина безопасна и ее преимущества намного превышают существующие риски. Стоит отметить, что в первый раз Германия приостанавливала использование вакцины из-за инцидентов, связанных со свертыванием крови. Также Германия не вводила вакцину людям 65 лет и старше, ссылаясь на недостаточные доказательства эффективности прививки в этой возрастной группе.

29 марта комитет по вакцинации Канады рекомендовал приостановить введение вакцины людям моложе 55 лет, ссылаясь на поступающие из Европы сообщения о побочных эффектах.

Немаловажную роль в ситуации сыграл и предпечатный отчет исследователей из Германии, Канады и Австралии, во главе с немецким специалистом по свертыванию крови Андреасом Грайнахером из Университета Грайфсвальда.

Команда экспертов считает, что весьма необычная комбинация симптомов – тромбы и низкое количество тромбоцитов, иногда с кровотечением – напоминает побочный эффект разжижающего кровь гепарина, называемого гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ).

Ученые в своем отчете также рекомендуют способ тестирования и лечения заболевания, надеясь что это поможет снизить беспокойство по поводу вакцины.

"Мы знаем, что делать: как диагностировать и лечить", – утверждает Грайнахер.

В это же время, некоторые ученые заявили, что вывод статьи о причинной связи не подтверждается доказательствами. Профессор педиатрии Бристольского университета Адам Финн называет выводы "ненадежными", которым не хватает данных о частоте и механизме свертывания крови.