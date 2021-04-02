"Чорні росіяни існують" і живуть у Чечні. У серіалі HBO Max згадали про меншини Росії

Серіал розповідає про життя американських підлітків. Бесіда виникла між шкільним психологом і учнем-гомосексуалом

В американському серіалі від HBO Max "Покоління" раптово згадали "чорних російських чеченських геїв". У контексті розмови двох героїв серіалу: гомосексуаліста Честера і шкільного психолога Сема, у якого той закоханий.

За сюжетом Честер піддав своє життя небезпеці, щоб "відчути себе живим", після чого був змушений відвідати шкільного психолога. Той запропонував направити йому свою енергію в інше русло і допомогти гей-альянсу. На що той заявив, що альянс застарів і наче з 90-х, "наче як, чи потрібен нам розпродаж випічки на користь бідних нещасних чеченських геїв?", на що шкільний психолог відповідає йому, що "його сім'я з Чечні". "Чорні росіяни існують", — повідомляє психолог.

Правда, потім він каже, що пожартував, і його сім'я з міста Ірвін.

Мабуть, це було відсилання до іншого проекту НВО, документального фільму Welcome to Chechnya ( "Ласкаво просимо в Чечню"), що вийшов у 2020 на цьому телеканалі і показаного на двох світових кінофестивалях. У ньому розповідається про діяльність активістів "Російської ЛГБТ-спільноти", які допомагають геям і лесбіянкам з Чечні. За останні роки десятки тих, кому загрожувала небезпека, переселилися в країни Європи і Канади. Історія декількох місяців цієї роботи і розказана в документальному фільмі. Рамзан Кадиров у відповідь на запитання про переслідування представників ЛГБТ відповідав, що їх у республіці немає, "а якщо є, заберіть їх до себе". Російський президент Володимир Путін обіцяв обговорити, "що відбувається в нас на Північному Кавказі з людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації", з генпрокурором, головою МВС і омбудсменом. Про результати цього обговорення публічно не повідомлялося.

Прем'єра серіалу "Покоління" відбулася у 2021 році. У центрі сюжету — група старшокласників, яка стикається з типовими для свого віку проблемами сексуальності, взаємодії один з одним і боротьби з консервативними ідеями. В основу сюжету цих історій лягли реальні спогади сценаристів "Покоління" про свою юність і підліткові роки.

Режисерами серіалу, серед інших, стали Деніел Барнс ( "Страшенно красивий") і Ліна Данем, сценаристка серіалу НВО "Дівчата", володарка "Еммі" і "Золотого Глобуса".