"Черные русские существуют" и живут в Чечне. В сериале HBO Max упомянули меньшинства в России

Сериал рассказывает о жизни американских подростков. Беседа возникла между школьным психологом и учеником-гомосексуалом

В американском сериале от HBO Max под названием "Поколение", внезапно упомянули "черных русских чеченских геев". В контексте беседы двух героев сериала: гомосексуалиста Честера и школьного психолога Сэма, в которого тот влюблен.

По сюжету Честер подвергнул свою жизнь опасности, чтобы "почувствовать себя живым" после чего был вынужден посетить школьного психолога. Тот предложил направить ему свою энергию в другое русло и помочь гей-альянсу. На что тот заявил, что альянс устарел и как будто из 90-х, "вроде как, нужна ли нам распродажа выпечки в пользу бедных несчастных чеченских геев?", на что школьный психолог отвечает ему, что "его семья из Чечни". "Черные русские существуют", — сообщает психолог.

Правда потом он говорит, что пошутил, и его семья из города Ирвин.

Видимо это была отсылка к другому проекту НВО, документальному фильму Welcome to Chechnya ("Добро пожаловать в Чечню"), вышедшем в 2020 на этом телеканале и показанном на двух мировых кинофестивалях. В нем рассказывается о деятельности активистов "Российской ЛГБТ-сети", которые помогают геям и лесбиянкам из Чечни. За последние годы десятки тех, кому угрожала опасность, переселились в страны Европы и Канаду. История нескольких месяцев этой работы и рассказана в документальном фильме. Рамзан Кадыров в ответ на вопросы о преследовании представителей ЛГБТ отвечал, что их в республике нет, "а если есть, заберите их к себе". Российский президент Владимир Путин обещал обсудить, "что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации", с генпрокурором, главой МВД и омбудсменом. О результатах этого обсуждения публично не сообщалось.

Премьера сериала "Поколение" состоялась в 2021 году. В центре сюжета — группа старшеклассников, которая сталкивается с типичными для своего возраста проблемами сексуальности, взаимодействия друг с другом и борьбы с консервативными идеями. В основу сюжета этих историй легли реальные воспоминания сценаристов "Поколение" о своей юности и подростковых годах.

Режиссерами сериала, среди прочих, выступили Дэниел Барнс ("Страшно красив") и Лина Данэм, сценаристка сериала НВО "Девченки", обладательница "Эмми" и "Золотого Глобуса".