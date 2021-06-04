Перекладали п'ять років: у Франції перевидали книгу Гітлера Mein Kampf

Вартість книги складе 100 євро, а всі гроші передадуть Фонду "Аушвіц-Біркенау".

Вже цього тижня у французьких книжкових магазинах з'явиться новий переклад книги Адольфа Гітлера Mein Kampf ("Моя боротьба"). Перекладач Олів'є Манноне заявив, що текст нового видання повною мірою відображає "надзвичайно погано написаний" оригінал. Про це пише NYtimes.

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Книгу Mein Kampf, або "Моя боротьба", Гітлер написав під час тюремного ув'язнення. У книзі він виклав свої плани розширення кордонів Німеччини і знищення євреїв.

Перекладач Олів'є Манноне з командою істориків та експертів із питань націонал-соціалізму працював над перекладом двотомника майже п'ять років.

[ + – ] Обкладинка нового видання Mein Kampf

"У мене склалося враження, що я доторкнувся до радіоактивного урану", — розповів Олів'є, спілкуючись з журналістами.

До сих пір Mein Kampf французькою мовою видавався лише один раз, у 1934 році. І на думку Олів'є переклад вельми улестив "погано написаному оригіналу". Втім, це було звичним для французьких перекладачів того часу — згладжувати всі недоречності й огріхи оригінального тексту, зазначив Олів'є.

Новий переклад надрукувало відоме французьке видавництво Fayard. Книга називається "Історизація зла, критичне видання Mein Kampf". Вона вийшла накладом 10 тисяч примірників, і продаватимеся за сто євро за попереднім замовленням. Так, у видавництві сподіваються обмежити поширення книги Гітлера. А всі доходи від продажів передадуть "Фонду Аушвіц-Біркенау", який підтримує територію колишнього концтабору "Аушвіц" у Польщі.

"Ми із самого початку заявили, що не отримаємо ні цента прибутку від цієї книги", — зазначила генеральна директорка видавництва Fayard Софі де Клортс.

[ + – ] Перша сторінка перевиданого Mein Kampf

Олів'є Манноне повідомив, що видання доповнене аналітичним нотатками групи істориків, які критикують те, що Гітлер виклав на сторінках своєї книги. Всього в новому виданні Mein Kampf тисяча сторінок і замітки займають вдвічі більше місця, ніж оригінальний текст.

"Жоден фанатик Гітлера не купить видання, де кожен фрагмент доповнений десятками приміток, які розвінчують те, про що йдеться в тексті", — зазначив перекладач. До кожного з 27 розділів написана окрема післямова, яка дає читачеві уявлення про історичний контекст написаного.

Головний рабин Франції Хаїм Корсо схвалив перевидання Mein Kampf. "Трагедія полягає в тому, що світ не прочитав Mein Kampf. І тому Гітлер втілив у життя все, що написав", — повідомив рабин і зазначив, що нове видання викриває написане Гітлером, й аналізує, як діє зло.