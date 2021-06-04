Переводили пять лет: во Франции переиздали книгу Гитлера Mein Kampf

Стоимость книги составит 100 евро, а все деньги передадут Фонду "Аушвиц-Биркенау"

Уже на этой неделе во французских книжных магазинах появится новый перевод книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"). Переводчик Оливье Манноне заявил, что текст нового издания в полной мере отражает "чрезвычайно плохо написанный" оригинал. Об этом пишет NYtimes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Книгу Mein Kampf, или "Моя борьба", Гитлер написал во время тюремного заключения. В книге он изложил свои планы расширения границ Германии и уничтожение евреев.

Переводчик Оливье Манноне с командой историков и экспертов по вопросам национал-социализма работал над переводом двухтомника около пяти лет.

[ + – ] Обложка нового издания Mein Kampf

"У меня сложилось впечатление, что я прикоснулся к радиоактивному урану", — рассказал Оливье, общаясь с журналистами.

До сих пор Mein Kampf на французском языке издавался лишь единожды, в 1934 году. И по мнению Оливье перевод весьма польстил "дурно написанному оригиналу". Впрочем, это было в обычае французских переводчиков того времени – сглаживать все несуразности и огрехи оригинального текста, отметил Оливье.

Новый перевод напечатало известное французское издательство Fayard. Книга называется "Историзация зла, критическое издание Mein Kampf". Она вышла тиражом 10 тысяч экземпляров, и будет продаваться за сто евро по предварительному заказу. Таким образом, в издательстве надеются ограничить распространение книги Гитлера. А все доходы от продаж передадут "Фонду Аушвиц-Биркенау", который поддерживает территорию бывшего концлагеря "Аушвиц" в Польше.

"Мы с самого начала заявили, что не получим ни цента прибыли от этой книги", — отметила генеральный директор издательства Fayard Софи де Клортс.

[ + – ] Первая страница переизданного Mein Kampf

Оливье Манноне сообщил, что издание дополнено аналитическим заметками группы историков, критикующими то, что Гитлер изложил на страницах своей книги. Всего в новом издании Mein Kampf тысяча страниц и заметки занимают в два раза больше места, чем оригинальный текст.

"Ни один фанатик Гитлера не купит издание, где каждый фрагмент дополнен десятками примечаний, которые развенчивают то, о чем говорится в тексте", — отметил переводчик. К каждому из 27 разделов написано отдельное послесловие, которое дает читателю представление об историческом контексте написанного.

Главный раввин Франции Хаим Корсиа одобрил переиздание Mein Kampf. "Трагедия заключается в том, что мир не прочитал Mein Kampf. И поэтому Гитлер воплотил в жизнь все, что написал", — сообщил раввин и отметил, что новое издание разоблачает написанное Гитлером, и анализирует, как действует зло.