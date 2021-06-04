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Переводили пять лет: во Франции переиздали книгу Гитлера Mein Kampf

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Mein Kampf, моя борьба, книга
Фото: Соцсети

Стоимость книги составит 100 евро, а все деньги передадут Фонду "Аушвиц-Биркенау"

Уже на этой неделе во французских книжных магазинах появится новый перевод книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"). Переводчик Оливье Манноне заявил, что текст нового издания в полной мере отражает "чрезвычайно плохо написанный" оригинал. Об этом пишет NYtimes.

Книгу Mein Kampf, или "Моя борьба", Гитлер написал во время тюремного заключения. В книге он изложил свои планы расширения границ Германии и уничтожение евреев.

Переводчик Оливье Манноне с командой историков и экспертов по вопросам национал-социализма работал над переводом двухтомника около пяти лет.

Mein Kampf, моя борьба, книга
Обложка нового издания Mein Kampf

"У меня сложилось впечатление, что я прикоснулся к радиоактивному урану", — рассказал Оливье, общаясь с журналистами.

До сих пор Mein Kampf на французском языке издавался лишь единожды, в 1934 году. И по мнению Оливье перевод весьма польстил "дурно написанному оригиналу". Впрочем, это было в обычае французских переводчиков того времени – сглаживать все несуразности и огрехи оригинального текста, отметил Оливье.

Новый перевод напечатало известное французское издательство Fayard. Книга называется "Историзация зла, критическое издание Mein Kampf". Она вышла тиражом 10 тысяч экземпляров, и будет продаваться за сто евро по предварительному заказу. Таким образом, в издательстве надеются ограничить распространение книги Гитлера. А все доходы от продаж передадут "Фонду Аушвиц-Биркенау", который поддерживает территорию бывшего концлагеря "Аушвиц" в Польше.

"Мы с самого начала заявили, что не получим ни цента прибыли от этой книги", — отметила генеральный директор издательства Fayard Софи де Клортс.

Mein Kampf, моя борьба, книга
Первая страница переизданного Mein Kampf

Оливье Манноне сообщил, что издание дополнено аналитическим заметками группы историков, критикующими то, что Гитлер изложил на страницах своей книги. Всего в новом издании Mein Kampf тысяча страниц и заметки занимают в два раза больше места, чем оригинальный текст.

"Ни один фанатик Гитлера не купит издание, где каждый фрагмент дополнен десятками примечаний, которые развенчивают то, о чем говорится в тексте", — отметил переводчик. К каждому из 27 разделов написано отдельное послесловие, которое дает читателю представление об историческом контексте написанного.

Главный раввин Франции Хаим Корсиа одобрил переиздание Mein Kampf. "Трагедия заключается в том, что мир не прочитал Mein Kampf. И поэтому Гитлер воплотил в жизнь все, что написал", — сообщил раввин и отметил, что новое издание разоблачает написанное Гитлером, и анализирует, как действует зло. 