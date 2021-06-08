Польський винищувач помилково обстріляв літак, який летів із ним у парі

Фахівці вважають, що той пілот, який стріляв, під час маневрування втратив орієтування і не помітив на лінії вогню інший літак.

Винищувач МіГ-29 військово-повітряних сил Польщі під час навчань помилково обстріляв літак, який летів із ним у парі, з 30-мм гармати. Про це повідомило видання onet.pl із посиланням на Міністерство національної оборони країни.

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Подія трапилася на полігоні в Надажіце ще 14 травня, але відомо про неї стало тільки зараз.

Пілот обстріляного літака не постраждав і зумів посадити машину. Але сам винищувач отримав серйозні пошкодження, відремонтувати його навряд чи вийде, тому що пошкоджені силові елементи конструкції фюзеляжу.

Обставини інциденту розслідує Державна комісія з розслідування авіапригод.

Опитані виданням пілоти сказали, що випадки, коли один винищувач стріляв по напарникові, вкрай рідкісні. Вони вважають, що тут винна невдала система тренувань. Швидше за все, той льотчик, який стріляв, не помітив, що на його лінії вогню знаходиться інший літак.

За неофіційною інформацією, пошкоджений літак можуть все-таки відправити в ремонт на спеціалізоване підприємство. Але видання нагадує, що в Польщі вже були катастрофи після подібних ремонтів. Літак МіГ-29 виготовлявся на заводах, розташованих у Росії, там же знаходиться і конструкторська документація. Тому серйозний неавторизований ремонт може бути небезпечним із точки зору забезпечення безпеки експлуатації відремонтованих літаків.

Видання також зазначає, що зношеність МіГ-29 ВПС Польщі все більше загрожує життю льотчиків. Так у березні 2019 року, через чотири хвилини після зльоту, пілот МіГ-29 почув ззаду себе сильний рев, керування літаком було порушене. Льотчик катапультувався. Пізніше зʼясувалося, що причиною аварії став знос двигуна.

Після цієї події польоти всіх польських МіГ-29 були зупинені на вісім місяців. Після їх відновлення пілоти говорили журналістам, що літаки знаходяться в такому поганому стані, що наступна аварія — лише питання часу.

У грудні 2019 року біля МіГ-29 відмовив у повітрі генератор, але пілот зумів посадити аварійний літак. У січні 2020 року інший МіГ-29 втратив у польоті контейнер із гальмівним парашутом, який впав на землю, але не заподіяв шкоди.

Нагадаємо, польська армія буде і далі використовувати радянські винищувачі МіГ-29, незважаючи на серію аварій, що ставалися в минулому. Про це заявило в листопаді 2019 року Генеральне командування Збройних сил Польщі. За офіційними даними, польські збройні сили тоді мали 30 МіГ-29, 48 американськими F-16 і 32 радянськими Су-22.

У вересні 2019 Державний департамент США дозволив продати Польщі 32 винищувачі пʼятого покоління F-35 Lightning II в рамках реалізації програми Harpia.