Польский истребитель по ошибке обстрелял летевший с ним в паре самолет

Специалисты считают, что стрелявший пилот при маневрировании потерял ориентацию и не заметил на линии огня другой самолет.

Истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре самолет из 30-мм пушки. Об этом сообщило издание onet.pl со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

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Происшествие случилось на полигоне в Надажице еще 14 мая, но известно о нем стало только сейчас.

Пилот обстрелянного самолета не пострадал и сумел посадить машину. Но сам истребитель получил серьезные повреждения, отремонтировать его вряд ли получится, так как повреждены силовые элементы конструкции фюзеляжа.

Обстоятельства инцидента расследует Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Опрошенные изданием пилоты сказали, что случаи, когда один истребитель стрелял по напарнику, крайне редки. Они считают, что здесь виновата неудачная система тренировок. Скорее всего, стрелявший летчик не заметил, что на его линии огня находится другой самолет.

По неофициальной информации, поврежденный самолет могут все-таки отправить в ремонт на специализированное предприятие. Но издание напоминает, что в Польше уже были катастрофы после подобных ремонтов. Самолет МиГ-29 производился на заводах, расположенных в России, там же находится и конструкторская документация. Поэтому серьезный неавторизованный ремонт может быть опасным с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации отремонтированных самолетов.

Издание также отмечает, что изношенность МиГ-29 ВВС Польши все больше угрожает жизни летчиков. Так в марте 2019 года, через четыре минуты после взлета, пилот МиГ-29 услышал сзади себя сильный рев, управление самолетом было нарушено. Летчик катапультировался. Позже выяснилось, что причиной аварии стал износ двигателя.

После этого происшествия полеты всех польских МиГ-29 были остановлены на восемь месяцев. После их возобновления пилоты говорили журналистам, что самолеты находятся в таком плохом состоянии, что следующая авария – лишь вопрос времени.

В декабре 2019 года у МиГ-29 отказал в воздухе генератор, но пилот сумел посадить аварийный самолет. В январе 2020 года другой МиГ-29 потерял в полете контейнер с тормозным парашютом, который упал на землю, но не причинил вреда.

Напомним, польская армия будет и далее использовать советские истребители МиГ-29, несмотря на серию аварий, имевших место в прошлом. Об этом заявило в ноябре 2019 года Генеральное командование Вооруженных сил Польши. По официальным данным, польские вооруженные силы тогда располагали 30 МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22.

В сентябре 2019 Государственный департамент США разрешил продать Польше 32 истребителя пятого поколения F-35 Lightning II в рамках реализации программы Harpia.