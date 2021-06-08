Більше 800 затриманих по всьому світу: ФБР зловила злочинців через месенджер (фото, відео)

Додаток, розроблений фахівцями силовиків, був встановлений на 12 тисячах пристроїв. Ним користувалися майже 300 синдикатів у більш ніж 100 країнах світу.

Фахівці австралійського ФБР затримали понад 800 підозрюваних злочинців через розроблений ними ж месенджер ANOM. Про це повідомляє BBC.

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Злочинців фактично змусили користуватися додатком для контрабанди і торгівлі наркотиками, контрактів на вбивство, контрабанди та відмивання грошей. Справа в тому, що раніше ФБР заблокувало два додатки із захищеними каналами зв'язку, які не можна було прослуховувати. Натомість вони розробили додаток ANOM, який дозволяв силовикам відстежувати всі дії угрупувань.

Месенджер не був доступний в стандартних магазинах додатків, його заздалегідь встановлювали на телефони і потім передавали кримінальним авторитетам. Це, як стверджують у виданні, давало іншим злочинцям впевненість у безпеці платформи.

Почав поширення додатку Хакан Айік. Передбачалося, що він торгує наркотиками. Саме йому офіцер під прикриттям і передав перший телефон. Поширення телефонів із додатком ANOM досягло великих масштабів. Всього було приблизно 12 000 пристроїв, які використовували майже 300 синдикатів у більш ніж 100 країнах світу.

[ + – ] Відео затримання

У спецоперації брали участь майже 9 тисяч поліцейських по всьому світу. Правоохоронці відстежували буквально все через додаток.

"Все, про що вони говорять, — це наркотики, насильство, напади одне на одного, невинні люди, яких збираються вбити, і багато іншого", — заявив комісар австралійської федеральної поліції Ріс Кершоу.

Зібрана інформація дозволила поліцейським запобігти вбивствам, перехоплювати поставки кокаїну і низку інших злочинів. Спецслужби заявляють, що це найбільша спецоперація в історії.

[ + – ] Вилучені матеріали у злочинців Фото: trump-elections

В Австралії були затримані 224 злочинці та вилучено 3 тонни наркотиків і 35 млн американських доларів. У Новій Зеландії затримали 35 осіб і вилучили 2,7 млн доларів. Також майже 70 осіб затримали в Швеції і 49 у Нідерландах. Всіх затриманих у країнах світу ФБР почало відстежувати.

[ + – ] Відео затримання злочинців

Нагадаємо, в Чехії провели спецоперацію "Кличко", під час якої викрили українців, які доставляли до Чехії дешеву робочу силу.

Раніше експерти з кібербезпеки виявили понад 20 небезпечних додатків.