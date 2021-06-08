Более 800 задержанных по всему миру: ФБР словила преступников через мессенджер (видео)

Приложение, разработанное специалистами силовиков, было установлено на 12 тысячах устройств. Им пользовались около 300 синдикатов в более чем 100 странах мира.

Специалисты австралийского ФБР задержали более 800 подозреваемых преступников через разработанное ими же мессенджер ANOM. Об этом сообщает BBC.

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Преступников фактически вынудили пользоваться приложением для контрабанды и торговли наркотиками, контрактов на убийство, контрабанде и отмывании денег. Дело в том, что ранее ФБР заблокировало два приложения с защищенными каналами связи, которые нельзя было прослушивать. Взамен они разработали приложение ANOM, которые позволяла силовикам отслеживать все действия группировок.

Мессенджер не был доступен в стандартных магазинах приложений, его заранее устанавливали на телефоны и затем передавали криминальным авторитетам. Это, как утверждают в издании, давало другим преступникам уверенность в безопасности платформы.

Начал распространение приложения Хакан Айик. Предполагалось, что он торгует наркотиками. Именно ему офицер под прикрытием и передал первый телефон. Распространение телефонов с приложением ANOM достигло крупных масштабов. Всего было около 12 000 устройств, которые использовали около 300 синдикатов в более чем 100 странах мира.

[ + – ] Видео задержания

В спецоперации участвовало около 9 тысяч полицейских по всему миру. Правоохранители отслеживали буквально всю через приложение.

"Все, о чем они говорят, — это наркотики, насилие, нападения друг на друга, невинные люди, которых собираются убить, и многое другое", — заявил комиссар австралийской федеральной полиции Рис Кершоу.

Собранная информация позволила полицейских предотвращать убийства, перехватывать поставки кокаина и ряд других преступлений. Спецслужбы заявляют, что это крупнейшая спецоперация в истории.

[ + – ] Изъятые материалы у преступников Фото: BBC

В Австралии было задержано 224 преступника и изъято 3 тонны наркотиков и 35 млн американских долларов. В Новой Зеландии задержали 35 человек и изъяли 2,7 млн долларов. Также около 70 человек задержали в Швеции и 49 в Нидерландах. Всех задержанных в странах мира ФБР не стало отслеживать.

[ + – ] Видео задержания преступников

Напомним, в Чехии провели спецоперацию "Кличко", в ходе которой разоблачили украинцев, доставлявших в Чехию дешевую рабочую силу.

Ранее эксперты по кибербезопасности обнаружили более 20 опасных приложений.