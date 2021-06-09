Остання золота монета, випущена в США, була продана за рекордні 18 мільйонів доларів

Монета "Подвійний орел" була випущена в 1933 році, проте так і не надійшла в обіг. Також на аукціоні продали дві унікальні марки

Новий рекорд був встановлений на аукціоні Sotheby's: там за рекордні 18,9 мільйонів доларів продали унікальну золоту монету. Про це пише Barrons.

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Виняткова рідкісна монета 1933 року "Подвійний орел" тепер є найдорожчою монетою у світі. Ім'я її нового власника невідоме. Він здійснив операцію по телефону.

З одного боку зображена Свобода, з іншого — летить орел. Номінал монети — усього 20 доларів. Їх випустили в 1933 році, проте в обіг вони так і не надійшли, були повернуті в державну скарбницю і згодом переплавлені.

[ + – ] Унікальний "Подвійний орел"

Лише невелика жменька монет вціліла. Частина пізніше продавалася на чорному ринку, однак уже в 1944 році секретна служба США заявила, що будь-яка з цих монет буде вважатися вкраденою.

"Подвійний орел", проданий на аукціоні, єдина монета, якою володіли законно. Цьому передувала судова тяжба між Казначейством Сполучених Штатів і колишнім власником. Уперше "Подвійний орел" продали на аукціоні у 2002 році за 7,6 мільйонів доларів, що тоді стало рекордом.

До 2021 унікальна монета належала дизайнеру взуття і колекціонеру Стюарту Вайцману. Раніше — королю Єгипту Фаруку.

Крім монети, Вайцман виставив на аукціон ще два "скарби", як він сам висловився: 165-річну пурпурову марку One Cent Magenta, яку продали за 8,3 мільйонів і лист перших марок США, випущених у 1918 році.

[ + – ] Три скарби Стюарта Вайцмана

Марка One Cent Magenta була випущена в Британській Гвіані і є останньою у світі маркою такого типу.

[ + – ] Марка One Cent Magenta

А лист марок "Перевернута Дженні" відомий тим, що коли випустили серію зі 100 марок, з'ясувалося, що зображення літака на них перевернуте. Майже всі марки з помилкою було вилучено і знищено, однак вцілілі наразі є предметом колекціонування.

[ + – ] Лист марок "Перевернута Дженні" Фото: Sothebyʼs

Лист марок Вайцмана пішов з молотка за 4,9 мільйона доларів. У цілому він вилучив за свої скарби 32 мільйони доларів. Уся виручка піде на благодійність, у тому числі до Фонду Вайцмана, який підтримує медичні дослідження. А також на новий музей у Мадриді, присвячений історії іспанських євреїв.

"Для мене було честю бути хранителем цих трьох легендарних скарбів, і я відчуваю величезну радість, здійснивши дитячу мрію об'єднати ці чудові твори в одну колекцію. Тепер я радий, що виручка від продажу допоможе підтримати ряд благодійних та освітніх заходів, які мені близькі", — заявив Вайцман.

Нагадаємо, що в минулому році за 3,5 мільйони доларів продали монету EID MAR, яку після вбивства знаменитого римського правителя Гая Юлія Цезаря відчеканив його вбивця Марк Юній Брут. Усього у світі залишилося три такі монети.