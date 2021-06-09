Последняя золотая монета, выпущенная в США, была продана за рекордные 18 миллионов долларов

Монета "Двойной орел" была выпущена в 1933 году, однако так и не поступила в обращение. Также на аукционе продали две уникальные марки

Новый рекорд был установлен на аукционе Sothebyʼs: там, за рекордные 18,9 миллионов долларов продали уникальную золотую монету. Об этом пишет Barrons.

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Исключительно редкая монета 1933 года "Двойной орел" теперь является самой дорогой монетой в мире. Имя ее нового владельца неизвестно. Он совершил сделку по телефону.

С одной стороны изображена Свобода, с другой – летящий орел. Номинал монеты – всего 20 долларов. Их выпустили в 1933 году, однако в обращение они так и не поступили, были возвращены в казначейство и впоследствии переплавлены.

[ + – ] Уникальный "Двойной орел"

Лишь небольшая горстка монет уцелела. Часть позже продавалась на черном рынке, однако уже в 1944 году секретная служба США заявила, что любая из этих монет будет считаться украденной.

"Двойной орел", проданный на аукционе, единственная монета, которой владели законно. Этому предшествовала судебная тяжба между Казначейством Соединенных Штатов и бывшим владельцем. Первый раз "Двойной орел" продали на аукционе в 2002 году за 7,6 миллионов долларов, что тогда стало рекордом.

До 2021 уникальная монета принадлежала дизайнеру обуви и коллекционеру Стюарту Вайцману. Ранее – королю Египта Фаруку.

Кроме монеты Вайцман выставил на аукцион еще два "сокровища", как он сам выразился: 165-летнюю пурпурную марку One Cent Magenta, которую продали за 8,3 миллиона и лист первых марок США, выпущенных в 1918 году.

[ + – ] Три сокровища Стюарта Вайцмана

Марка One Cent Magenta была выпущена в Британской Гвиане и является последней в мире маркой такого типа.

[ + – ] Марка One Cent Magenta

А лист марок "Перевернутая Дженни" известен тем, что когда выпустили серию из 100 марок, выяснилось, что изображение самолета на них перевернуто. Почти все марки с ошибкой были изъяты и уничтожены, однако уцелевшие сейчас являются предметом коллекционирования.

[ + – ] Лист марок "Перевернутая Дженни" Фото: Sothebyʼs

Лист марок Вайцмана ушел с молотка за 4,9 миллионов долларов. В общей сложности он выручил за свои сокровища 32 миллиона долларов. Вся выручка пойдет на благотворительность, в том числе в Фонд Вайцмана, который поддерживает медицинские исследования. А также на новый музей в Мадриде, посвященный истории испанских евреев.

"Для меня было честью быть хранителем этих трех легендарных сокровищ, и я испытываю огромную радость, осуществив детскую мечту объединить эти замечательные произведения в одну коллекцию. Теперь я рад, что выручка от продажи поможет поддержать ряд благотворительных и образовательных мероприятий, которые мне близки", — заявил Вайцман.

Напомним, в прошлом году за 3,5 миллионов долларов продали монету EID MAR, которую после убийства знаменитого римского правителя Гая Юлия Цезаря отчеканил его убийца Марк Юний Брут. Всего в мире осталось три такие монеты.