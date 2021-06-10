"І морок слідував за ним". Як пояснювали сонячні затемнення стародавні народи в міфах і легендах

"Крокодил, крокодил наше сонце проковтнув!" — ці рядки всім знайомі з дитинства, і в них відображаються найдавніші спроби пояснити, чому і куди зникає Сонце під час затемнень. Але не у всіх народів причина — в крокодилах та інших чудовиськах. Є і приємніші версії.

Сонячне затемнення у вікінгів. Кричіть: "Вовки!"

У день, коли почнеться Рагнарек, велика битва між богами та їх противниками, величезний вовк на імʼя Фенрір нарешті наздожене Сонце і пожере його. Поки що Фенрір сидить на чарівному ланцюзі (викуваному з небачених елементів, на зразок тупоту котячих лап і ведмежих нервів), але піймати Сонце намагається його син: небесний вовк на імʼя Сколль.

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У Сколля є брат на імʼя Гаті, його бажана здобич — Місяць. Вовки носяться небосхилом, кожного дня і кожної ночі намагаючись проковтнути небесні світила. Коли Сколль і Гаті занадто близько підбігають один до одного, трапляються сонячні затемнення. Так або приблизно так описує причини тимчасового "затьмарення" Сонця скандинавська "Старша Едда". Щоб допомогти Сонцю під час затемнення, вікінги починали голосно шуміти: кричали, били в барабани, гриміли тріскачками. Розрахунок був на те, що вовк відвернеться на сторонні звуки і упустить здобич з пащі.

Страшніше Сколля і Гаті їх батько, могутній Фенрір — Жахливий Вовк. Згідно з пророцтвом Вельви, одного разу він зірветься з ланцюга і все-таки проковтне Сонце, вже назовсім. І ось тоді почнеться Рагнарек — кінець світу. Принаймні, для вікінгів.

Історія про вовків здається вам знайомою? Все вірно, у Толкіна у "Володарі перснів" злі істоти Варги прямо скопійовані з скандинавської міфології. Спочатку злісних вовків-варгів було троє: Сколль (Зрада), Гаті (Ненависть) і Фенрір, їх батько, син бога-обманщика Локі. Щоб дізнатися про них побільше, можна погортати "Старшу Едду", подивитися серіали "Локі" або "Рагнарек".

[ + – ] Вовк Фенрір з рукописи XVII століття

Стародавній Єгипет. Бійся, змію, рудого кота

Схожі сюжети є у багатьох збірках міфів і легенд.

У Стародавньому Єгипті люди вірили, що щоночі розігрується велика битва між богом Сонця Ра і уособленням зла і жаху, величезним змієм на імʼя Апоп, який мешкає в підземному світі. Апоп прагне вирватися назовні і проковтнути Сонце, щоб світ назавжди поринув у пітьму, Ра йому не дає цього зробити. Сонячні затемнення єгиптяни, відповідно, сприймали як тимчасову перемогу змія — якого Ра потім все-таки долав. У давньоєгипетських храмах можна знайти безліч зображень поєдинків Ра і Апопа — бог Сонця вражає змія списом, стоячи в човні, замахується палицею, або використовує магічні здібності, перетворюючись в рудого кота. А в книгах, які зберігали жерці Ра, описані численні заклинання на той випадок, якщо змій почне брати верх і доведеться рятувати світ.

Де ми це зустрічали? У серіалі "Зоряна брама" або в третьому сезоні "Бібліотекарів". Там Апоп (він же — Апофіс або Тифон) — один з головних антагоністів.

[ + – ] Бог Сонця Ра в образі рудого кота приборкує змія. Малюнок з єгипетської гробниці

Але, щоправда, вже у Стародавньому Єгипті не всі були такі наївні, що вірили в підземних зміїв і рудих котиків.

— Я відвертаю лик мій від проклятого народу, і хай на землю спаде темрява!..

І сталось щось жахливе: в міру того як промовляв голос, сонце втрачало свою яскравість. А з останнім словом стало темно, як уночі. На небі засвітилися зорі, а замість сонця залишився чорний круг, оточений полум’ям.

Несамовитий крик вихопився з сотні тисяч грудей. Напасники кинули балки, селяни попадали на землю…

— Настав день суду й смерті!.. — розлігся стогін у кінці вулиці.

— Боги, змилуйтесь!.. Святий муже, відверни нещастя… — загукала юрба.

— Горе війську, яке виконує накази безбожних начальників! — залунав могутній голос із храму.

У відповідь на це вся юрба впала ниць, а в двох полках, що стояли біля храму, сталося замішання. Ряди поламалися, воїни почали кидати зброю і тікати в паніці до річки. Одні, біжачи, мов сліпі, в пітьмі, розбивалися об стіни будинків, інші падали на брук, і їх затоптували свої ж. Через кілька хвилин замість струнких колон війська на майдані лишилися розкидані сокири й списи, а при вході на вулиці лежали купи поранених і мертвих.

Жодна програна битва не закінчувалася такою поразкою. — Боги! Боги! — стогнав і голосив народ. — Змилуйтесь над невинними…

— Осірісе!.. — вигукнув із тераси Гергор. — Змилуйся й покажи лик свій нещасному людові!..

— Востаннє прислухаюсь до благань моїх жерців, бо я милостивий!.. — відповів надлюдський голос із храму.

І цієї хвилини темрява розвіялася і сонце знову яскраво засяяло.

Так польський письменник Болеслав Прус в романі "Фараон" описує прийоми добре знайомих з астрономією жерців Давнього Єгипту, які використовували заздалегідь розраховане сонячне затемнення, щоб залякати народ і переконати діяти на свою користь.

[ + – ] "Востаннє прислухаюся до благань моїх жерців, бо я милосердний! — відповів нелюдський голос із храму" Фото: Pinterest

Китай і Вʼєтнам. Феншуй проти небесних дракона і жаби

У міфології Стародавнього Китаю Сонце теж було привабливою здобиччю — для дракона, який періодично це світило ковтав. В "Книзі Пісень" — "Ши Цзін", написаної в 6-му столітті до нашої ери, сонячні затемнення описувалися як жахливі і лякаючі події, а одне з прочитань ієрогліфа "ши" якраз "пожирати". Ще один старовинний текст, "Шу Цзин", описує затемнення як "неприродне і моторошне зближення Сонця і Місяця".

[ + – ] Одне з прочитань ієрогліфа "ши" (затемнення) — "пожирати" Фото: fkite.ru

Нічого хорошого китайці від затемнень Сонця не чекали, і щоб допомогти зірці вирватися з пащі дракона, витягали на вулиці дзеркала, направляючи їх в небо. Є сумна історія про те, як під час одного затемнення придворні астрономи полінувалися і не винесли дзеркала з палацу — затемнення затягнулося, Піднебесну накрила темрява… Загалом, врешті Сонце, звичайно, впоралося з небесним драконом і засяяло знову — але недбайливим звіздарям відрубали голови.

До речі, в сусідньому Вʼєтнамі теж вірили, що Сонце час від часу стає їжею — але не для дракона, а для гігантської… жаби.

Раху — лиходій і захисник з "Махабхарати"

У Південно-Східній Азії над воротами, вікнами, на поверхні барабанів і дзвонів, а іноді — в храмах можна побачити цікавий малюнок. Люта істота, у якої є тільки руки і голова, проковтує золотий "млинець" — сонячний або місячний диск. Це демон Раху, якого Вішну обезголовив за бажання випити напій безсмертя амриту. Раху так розлютився, коли його голова позбулася тіла, що від злості проковтнув Місяць. А потім і Сонце. Ефект був недовгий — але вражаючий. Саме так стародавні індійці уявляли собі причину сонячних і місячних затемнень: демон ніяк не може заспокоїться і гасить спалаху гніву, час від часу ковтаючи то Сонце, то Місяць... Чому ж злого Раху зображують на будинках і храмах? Парадоксально, але вважається, що його гнівне обличчя відлякує від цього місця інших злих духів.

[ + – ] Демон Раху не тільки влаштував затемнення, але і дав ім'я одного з двох місячних вузлів

Голова Раху як і раніше відокремлена від тіла (яке стало самостійним обʼєктом — Кету). І те, і інше увійшло в індійські уявлення про астрономію і астрологію, Раху і Кету — це два місячних вузли, точки перетину орбіти Місяця з екліптикою. Вони обидва включені в девʼять небесних тіл — перелік девʼяти головних небесних обʼєктів. Пʼять з наваграх — це планети: Меркурій, Марс, Венера, Юпітер, Сатурн. Ще чотири — це Сонце (Сурʼя), Місяць, Раху і Кету. Раху — це північний, або висхідний місячний вузол, в якому Місяць, перетинаючи екліптику, прямує вгору, в бік Північного полюса Землі. Кету — протилежний, південний або спадний вузол, в якому Місяць прямує вниз, до Південного полюса. Головним серед наваграх, звичайно, є Сонце. Всі решта — його придворні.

[ + – ] Дев'ять небесних тіл з Британського музею. Сур'я — перший зліва [ + – ] Дев'ять небесних тіл з Британського музею. Раху — другий праворуч

Небесна любов на іншій стороні Землі

А ось австралійські аборигени ні про яких драконів під час затемнень не думали, і взагалі налаштовані були більш романтично. За їхніми уявленнями, затемнення — це момент, коли небесний чоловік — Місяць відвідує свою кохану — Сонце. Щоб ніхто не підглядав, вхід в спальню вони завішують чорною ширмою. Так що нам треба просто бути делікатними і почекати.

Така ж легенда є і в індіанців-тлінкітів, тільки в їхньому варіанті Сонце — це чоловік, а Місяць — його суджена.