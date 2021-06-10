"И мрак следовал за ним". Как объясняли солнечные затмения древние народы в мифах и легендах

"Крокодил, крокодил наше солнце проглотил!" — эти строки всем знакомы с детства, и в них отражаются самые древние попытки объяснить, почему и куда исчезает Солнце во время затмений. Но не у всех народов причина — в крокодилах и иных чудовищах. Есть и более приятные версии.

Солнечное затмение у викингов. Кричите: "Волки!"

В день, когда начнется Рагнарёк, великая битва между богами и их противниками, громадный волк по имени Фенрир наконец догонит Солнце и пожрет его. Пока что Фенрир сидит на волшебной цепи (выкованной из невиданных элементов, вроде топота кошачьих лап и медвежьих нервов), но поймать Солнце пытается его сын: небесный волк по имени Сколль.

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У Сколля есть брат по имени Хати, его желанная добыча — Месяц. Волки носятся по небосклону, каждый день и каждую ночь стараясь проглотить небесные светила. Когда Сколль и Хати слишком близко подбегают друг другу, случаются солнечные затмения. Так или примерно так описывает причины временного "помрачения" Солнца скандинавская "Старшая Эдда". Чтобы помочь Солнцу во время затмения, викинги начинали громко шуметь: кричали, били в барабаны, гремели трещотками. Расчет был на то, что волк отвлечется на посторонние звуки и выронит добычу из пасти.

Страшнее Сколля и Хати их отец, могущественный Фенрир — Ужасный Волк. Согласно пророчеству Вёльвы, однажды он сорвется с цепи и все-таки проглотит Солнце, уже насовсем. И вот тогда начнется Рагнарёк — конец света. По крайней мере, для викингов.

История про волков кажется вам знакомой? Все верно, у Толкина во "Властелине колец" злые существа варги прямо скопированы из скандинавской мифологии. Изначально злобных волков-варгов было трое: Сколль (Предательство), Хати (Ненависть) и Фенрир, их отец, сын бога-обманщика Локи. Чтобы узнать про них побольше, можно полистать "Старшую Эдду", посмотреть сериалы "Локи" или "Рагнарёк".

[ + – ] Волк Фенрир из рукописи XVII века

Древний Египет. Бойся, змей, рыжего кота

Схожие сюжеты есть во многих сборниках мифов и легенд.

В Древнем Египте люди верили, что каждую ночь разыгрывается великая битва между богом Солнца Ра и олицетворением зла и ужаса, громадным змеем по имени Апоп, который обитает в подземном мире. Апоп стремится вырваться наружу и проглотить Солнце, чтобы мир навсегда погрузился во тьму, Ра ему не дает этого сделать. Солнечные затмения египтяне, соответственно, воспринимали как временную победу змея — которого Ра потом все-таки одолевал. В древнеегипетских храмах можно найти множество изображений поединков Ра и Апопа — бог Солнца поражает змея копьем, стоя в лодке, замахивается посохом, или использует магические способности, превращаясь в рыжего кота. А в книгах, которые хранили жрецы Ра, описаны многочисленные заклинания на тот случай, если змей начнет брать верх и придется спасать мир.

Где мы это встречали? В сериале "Звездные врата" или в третьем сезоне "Библиотекарей". Там Апоп (он же — Апофис или Тифон) — один из главных антагонистов.

[ + – ] Бог Солнца Ра в образе рыжего кота укрощает змея. Рисунок из египетской гробницы

Но, правда, уже в Древнем Египте не все были так наивны, что верили в подземных змеев и рыжих котиков.

— Я отвращаю лик мой от проклятого народа, и пусть на землю падет тьма!..

И случилось что-то ужасное: по мере того, как звучал голос, солнце теряло свое сияние. А с последним словом стало темно, как ночью. На небе засветились звезды, а вместо солнца остался черный круг, окруженный пламенем.

Неистовый крик вырвался из сотни тысяч грудей. Строители бросили балки, крестьяне попадали на землю…

— Настал день суда и смерти!.. — разнесся стон в конце улицы.

— Боги, смилуйтесь!.. Святой муж, отверни несчастье… — загудела толпа.

— Горе войску, которое выполняет приказы безбожных начальников! — загремел могущественный голос из храма.

В ответ на это вся толпа пала ниц, а в двух полках, которые стояли у храма, случилось замешательство. Ряды поламались, воины начали бросать оружие и в панике бежали к реке.

…Ни одна проигранная битва не заканчивалась таким поражением. — Боги! Боги! — стонал и голосил народ. — Смилуйтесь над невинными…

— Осирис! — выкрикнул с террасы Гергор. — Смилуйся и покажи лик свой несчастному народу!

— В последний раз прислушаюсь к мольбам моих жрецов, ибо я милостив! — ответил нечеловеческий голос из храма.

И в эту минуту тьма рассеялась и солнце вновь ярко засияло.

Так польский писатель Болеслав Прус в романе "Фараон" описывает уловки хорошо знакомых с астрономией жрецов Древнего Египта, которые использовали заранее рассчитанное солнечное затмение, чтобы запугать народ и убедить действовать в свою пользу.

[ + – ] "В последний раз прислушаюсь к мольбам моих жрецов, ибо я милостив! — ответил нечеловеческий голос из храма" Фото: Pinterest

Китай и Вьетнам. Фэншуй против небесных дракона и жабы

В мифологии Древнего Китая Солнце тоже было заманчивой добычей — для дракона, который периодически это светило проглатывал. В "Книге Песен" — "Ши Цзин", написанной в 6-м веке до нашей эры, солнечные затмения описывались как ужасные и пугающие события, а одно из прочтений иероглифа "ши" как раз "пожирать". Еще один старинный текст, "Шу Цзин", описывает затмение как "неестественное и жуткое сближение Солнца и Луны".

[ + – ] Одно из прочтений иероглифа "ши" (затмение) - "пожирать" Фото: fkite.ru

Ничего хорошего китайцы от затмений Солнца не ждали, и чтобы помочь звезде вырваться из пасти дракона, вытаскивали на улицы зеркала, направляя их в небо. Есть грустная история о том, как во время одного затмения придворные астрономы поленились и не вынесли зеркала из дворца — затмение затянулось, Поднебесную накрыла тьма… В общем, в конце концов Солнце, конечно, справилось с небесным драконом и засияло снова — но нерадивым звездочетам отрубили головы.

Кстати, в соседнем Вьетнаме тоже верили, что Солнце время от времени становится пищей — но не для дракона, а для гигантской… жабы.

Важно

Звезда Смерти: как и когда увидеть кольцевое солнечное затмение

Раху — злодей и защитник из "Махабхараты"

В Юго-Восточной Азии над воротами, окнами, на поверхности барабанов и колоколов, а иногда — в храмах можно увидеть любопытный рисунок. Свирепое существо, у которого есть только руки и голова, проглатывает золотой "блинчик" — солнечный или лунный диск. Это демон Раху, которого Вишну обезглавил за желание выпить напиток бессмертия амриту. Раху так разозлился, когда его голова лишилась тела, что от злости проглотил Луну. А потом и Солнце. Эффект был недолгий — но впечатляющий. Именно так древние индийцы представляли себе причину солнечных и лунных затмений: демон никак не может успокоится и гасит вспышки гнева, время от времени глотая то Солнце, то Луну.. Почему же злого Раху изображают на домах и храмах? Парадоксально, но считается, что его гневное лицо отпугивает от этого места других злых духов.

[ + – ] Демон Раху не только устроил затмение, но и дал имя одному из двух лунных узлов

Голова Раху по-прежнему отделена от тела (которое стало самостоятельным объектом — Кету). И то, и другое вошло в индийские представления об астрономии и астрологии, Раху и Кету — это два лунных узла, точки пересечения орбиты Луны с эклиптикой. Они оба включены в наваграху — перечень девяти главных небесных объектов. Пять из наваграх — это планеты: Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн. Еще четыре — это Солнце (Сурья), Луна, Раху и Кету. Раху — это северный, или восходящий лунный узел, в котором Луна, пересекая эклиптику, направляется вверх, в сторону Северного полюса Земли. Кету — противоположный, южный или нисходящий узел, в котором Луна направляется вниз, к Южному полюсу. Главным среди наваграх, конечно, является Солнце. Все остальные — его придворные.

[ + – ] Наваграхи из Британского музея. Сурья - первый слева [ + – ] Наваграхи из Британского музея. Раху - второй справа

Небесная любовь на другой стороне Земли

А вот австралийские аборигены ни про каких драконов во время затмений не думали, и вообще настроены были более романтично. По их представлениям, затмение — это момент, когда небесный супруг — Месяц навещает свою возлюбленную — Солнце. Чтобы никто не подсматривал, вход в спальню они завешивают черной ширмой. Так что нам надо просто быть деликатными и подождать.

Такая же легенда есть и у индейцев-тлинкитов, только в их варианте Солнце — это муж, а Луна — его суженая.