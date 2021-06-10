Звезда Смерти: как и когда увидеть кольцевое солнечное затмение

Как и всегда в подобных случаях, полностью красоту события смогут оценить не все: в большинстве регионов солнечное затмение будет только частичным.

В этот четверг, 10 июня, жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление — кольцевое солнечное затмение.

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Солнечные затмения происходят, когда Луна движется прямо между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на нашу планету и блокируя часть солнечного света. Кольцевое солнечное затмение происходит так же, как и полное, но Луна при этом находится на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя.

Несмотря на то, что полное "огненное кольцо" будет видно с самых северных широт (включая Северный полюс, Гренландию и Канаду), большинство зрителей смогут наблюдать только часть затмения, которое будет видно из некоторых мест Северной Америки, Европы и Азии.

Как будет выглядеть солнечное затмение?

[ + – ] Звезда Смерти затмевает Солнце в фильме "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Фото: Lucasfilm/Disney

"Частичное затмение, которое произойдет в этот четверг, будет выглядеть так, будто Звезда Смерти из "Звездных войн" находится перед восходящим Солнцем", — пояснила Джеки Фахерти, астрофизик из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.

Где посмотреть на затмение онлайн?

Если вы хотите понаблюдать за затмением онлайн, в интернете запланировано множество прямых трансляций. Вот три трансляции из разных уголков мира:

1. timeanddate.com

2. Virtual Telescope Project

3. Royal Observatory

Когда затмение начнется в Украине?

В Украине затмение начнется в 13:26 по киевскому времени, максимальной фазы достигнет в 14:15 и закончится в 15:03.

Безопасно ли за ним наблюдать?

[ + – ] никогда не смотрите на Солнце без солнцезащитных очков или особых фильтров Фото: Rob Stothard

Солнечные затмения могут быть опасными, и вам нужно быть очень осторожным. Вот, что важно помнить:

никогда не смотрите на Солнце без солнцезащитных очков или солнечных фильтров, предназначенных для солнечного затмения и соответствующих требованиям ИСО (Международная организация по стандартизации).

никогда не смотрите на Солнце через фотоаппарат или телескоп, даже если вы носите очки для наблюдения за солнечным затмением (защита всегда должна находиться перед линзами фотоаппаратов, биноклями и телескопами).

Если вы не можете или не успеваете купить очки, не беда, их можно сделать самостоятельно. Для этого нужно изготовить оправу из картона или любого подручного материала.

В качестве линз астрономы-любители рекомендуют использовать пленку AstroSolar для изготовления солнечных фильтров. Она обладает высокой оптической плотностью, благодаря чему интенсивность света значительно уменьшается. Такую пленку можно купить в разных магазинах товаров для астрономов. Или же можете использовать обычную сварочную маску.

Можно ли фотографировать солнечное затмение?

[ + – ] Если у вас нет солнечных фильтров или солнечной пленки, не фотографируйте затмение! Фото: simplemost

Да, можно, но только осторожно. Если вы используете фотоаппарат и объектив, телескоп или бинокль, тогда спереди (а не над окуляром или видоискателем!) они должны иметь солнечный фильтр или солнечную пленку.

Почему? Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи Солнца невероятно опасны и могут повредить ваше зрение, при этом вы не почувствуете никакой боли. Если у вас нет солнечных фильтров или солнечной пленки, не фотографируйте затмение!

Таким образом, если придерживаться простых правил, наблюдение за кольцевым солнечным затмением не только принесет массу эмоций и впечатлений, но и будет безопасно для здоровья.

Источники: Forbes, Space.com.