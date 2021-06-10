Звезда Смерти: как и когда увидеть кольцевое солнечное затмение
Как и всегда в подобных случаях, полностью красоту события смогут оценить не все: в большинстве регионов солнечное затмение будет только частичным.
В этот четверг, 10 июня, жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление — кольцевое солнечное затмение.
Солнечные затмения происходят, когда Луна движется прямо между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на нашу планету и блокируя часть солнечного света. Кольцевое солнечное затмение происходит так же, как и полное, но Луна при этом находится на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя.
Несмотря на то, что полное "огненное кольцо" будет видно с самых северных широт (включая Северный полюс, Гренландию и Канаду), большинство зрителей смогут наблюдать только часть затмения, которое будет видно из некоторых мест Северной Америки, Европы и Азии.
Как будет выглядеть солнечное затмение?
"Частичное затмение, которое произойдет в этот четверг, будет выглядеть так, будто Звезда Смерти из "Звездных войн" находится перед восходящим Солнцем", — пояснила Джеки Фахерти, астрофизик из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.
Где посмотреть на затмение онлайн?
Если вы хотите понаблюдать за затмением онлайн, в интернете запланировано множество прямых трансляций. Вот три трансляции из разных уголков мира:
Когда затмение начнется в Украине?
В Украине затмение начнется в 13:26 по киевскому времени, максимальной фазы достигнет в 14:15 и закончится в 15:03.
Безопасно ли за ним наблюдать?
Солнечные затмения могут быть опасными, и вам нужно быть очень осторожным. Вот, что важно помнить:
- никогда не смотрите на Солнце без солнцезащитных очков или солнечных фильтров, предназначенных для солнечного затмения и соответствующих требованиям ИСО (Международная организация по стандартизации).
- никогда не смотрите на Солнце через фотоаппарат или телескоп, даже если вы носите очки для наблюдения за солнечным затмением (защита всегда должна находиться перед линзами фотоаппаратов, биноклями и телескопами).
Если вы не можете или не успеваете купить очки, не беда, их можно сделать самостоятельно. Для этого нужно изготовить оправу из картона или любого подручного материала.
В качестве линз астрономы-любители рекомендуют использовать пленку AstroSolar для изготовления солнечных фильтров. Она обладает высокой оптической плотностью, благодаря чему интенсивность света значительно уменьшается. Такую пленку можно купить в разных магазинах товаров для астрономов. Или же можете использовать обычную сварочную маску.
Можно ли фотографировать солнечное затмение?
Да, можно, но только осторожно. Если вы используете фотоаппарат и объектив, телескоп или бинокль, тогда спереди (а не над окуляром или видоискателем!) они должны иметь солнечный фильтр или солнечную пленку.
Почему? Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи Солнца невероятно опасны и могут повредить ваше зрение, при этом вы не почувствуете никакой боли. Если у вас нет солнечных фильтров или солнечной пленки, не фотографируйте затмение!
Таким образом, если придерживаться простых правил, наблюдение за кольцевым солнечным затмением не только принесет массу эмоций и впечатлений, но и будет безопасно для здоровья.