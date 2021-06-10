Зірка Смерті: як і коли побачити кільцеве сонячне затемнення
Як і завжди в подібних випадках, повністю красу події зможуть оцінити не всі: в більшості регіонів сонячне затемнення буде тільки частковим.
Цього четверга, 10 червня, жителі Землі зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище — кільцеве сонячне затемнення.
Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць рухається прямо між Сонцем і Землею, відкидаючи тінь на нашу планету і блокуючи частину сонячного світла. Кільцеве сонячне затемнення відбувається так само, як і повне, але Місяць при цьому знаходиться на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю, залишаючи "вогняне кільце" навколо себе.
Незважаючи на те, що повне "вогняне кільце" буде видно з найпівнічніших широт (включаючи Північний полюс, Гренландію і Канаду), більшість глядачів зможуть спостерігати тільки частину затемнення, яке буде видно з деяких місць Північної Америки, Європи та Азії.
Як виглядатиме сонячне затемнення?
"Часткове затемнення, яке відбудеться у цей четвер, буде виглядати так, ніби Зірка Смерті з "Зоряних воєн" знаходиться перед висхідним Сонцем", — пояснила Джекі Фахерті, астрофізик з Американського музею природної історії в Нью-Йорку.
Де подивитися на затемнення онлайн?
Якщо ви хочете поспостерігати за затемненням онлайн, в інтернеті заплановано безліч прямих трансляцій. Ось три трансляції з різних куточків світу:
Коли затемнення почнеться в Україні?
В Україні затемнення почнеться о 13:26 за київським часом, максимальної фази досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03.
Чи безпечно за ним спостерігати?
Сонячні затемнення можуть бути небезпечними, і вам потрібно бути дуже обережним. Ось, що важливо пам'ятати:
- ніколи не дивіться на Сонце без сонцезахисних окулярів або сонячних фільтрів, призначених для сонячного затемнення і які відповідають вимогам ІСО (Міжнародна організація по стандартизації).
- ніколи не дивіться на Сонце через фотоапарат або телескоп, навіть якщо ви носите окуляри для спостереження за сонячним затемненням (захист завжди має знаходитися перед лінзами фотоапаратів, біноклями і телескопами).
Якщо ви не можете або не встигаєте купити окуляри, не біда, їх можна зробити самостійно. Для цього потрібно виготовити оправу з картону або будь-якого підручного матеріалу.
Як лінзи, астрономи-любителі рекомендують використовувати плівку AstroSolar для виготовлення сонячних фільтрів. Вона володіє високою оптичною щільністю, завдяки чому інтенсивність світла значно зменшується. Таку плівку можна купити в різних магазинах товарів для астрономів. Або ж можете використовувати звичайну зварювальну маску.
Чи можна фотографувати сонячне затемнення?
Так, можна, але тільки обережно. Якщо ви використовуєте фотоапарат і об'єктив, телескоп або бінокль, тоді спереду (а не над окуляром або видошукачем!) Вони повинні мати сонячний фільтр або сонячну плівку.
Чому? Інфрачервоні та ультрафіолетові промені Сонця неймовірно небезпечні і можуть пошкодити ваш зір, при цьому ви не відчуєте ніякого болю. Якщо у вас немає сонячних фільтрів або сонячної плівки, не фотографуйте затемнення!
Таким чином, якщо дотримуватися простих правил, спостереження за кільцевим сонячним затемненням не тільки принесе масу емоцій і вражень, а й буде безпечним для здоров'я.