Зірка Смерті: як і коли побачити кільцеве сонячне затемнення

Як і завжди в подібних випадках, повністю красу події зможуть оцінити не всі: в більшості регіонів сонячне затемнення буде тільки частковим.

Цього четверга, 10 червня, жителі Землі зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище — кільцеве сонячне затемнення.

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Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць рухається прямо між Сонцем і Землею, відкидаючи тінь на нашу планету і блокуючи частину сонячного світла. Кільцеве сонячне затемнення відбувається так само, як і повне, але Місяць при цьому знаходиться на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю, залишаючи "вогняне кільце" навколо себе.

Незважаючи на те, що повне "вогняне кільце" буде видно з найпівнічніших широт (включаючи Північний полюс, Гренландію і Канаду), більшість глядачів зможуть спостерігати тільки частину затемнення, яке буде видно з деяких місць Північної Америки, Європи та Азії.

Як виглядатиме сонячне затемнення?

[ + – ] Зірка Смерті затьмарює Сонце у фільмі "Бунтар-один. Зоряні війни: Історії". Фото: Lucasfilm/Disney

"Часткове затемнення, яке відбудеться у цей четвер, буде виглядати так, ніби Зірка Смерті з "Зоряних воєн" знаходиться перед висхідним Сонцем", — пояснила Джекі Фахерті, астрофізик з Американського музею природної історії в Нью-Йорку.

Де подивитися на затемнення онлайн?

Якщо ви хочете поспостерігати за затемненням онлайн, в інтернеті заплановано безліч прямих трансляцій. Ось три трансляції з різних куточків світу:

1. timeanddate.com

2. Virtual Telescope Project

3. Royal Observatory

Коли затемнення почнеться в Україні?

В Україні затемнення почнеться о 13:26 за київським часом, максимальної фази досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03.

Чи безпечно за ним спостерігати?

[ + – ] ніколи не дивіться на Сонце без сонцезахисних окулярів або спеціальних фільтрів Фото: Rob Stothard

Сонячні затемнення можуть бути небезпечними, і вам потрібно бути дуже обережним. Ось, що важливо пам'ятати:

ніколи не дивіться на Сонце без сонцезахисних окулярів або сонячних фільтрів, призначених для сонячного затемнення і які відповідають вимогам ІСО (Міжнародна організація по стандартизації).

ніколи не дивіться на Сонце через фотоапарат або телескоп, навіть якщо ви носите окуляри для спостереження за сонячним затемненням (захист завжди має знаходитися перед лінзами фотоапаратів, біноклями і телескопами).

Якщо ви не можете або не встигаєте купити окуляри, не біда, їх можна зробити самостійно. Для цього потрібно виготовити оправу з картону або будь-якого підручного матеріалу.

Як лінзи, астрономи-любителі рекомендують використовувати плівку AstroSolar для виготовлення сонячних фільтрів. Вона володіє високою оптичною щільністю, завдяки чому інтенсивність світла значно зменшується. Таку плівку можна купити в різних магазинах товарів для астрономів. Або ж можете використовувати звичайну зварювальну маску.

Чи можна фотографувати сонячне затемнення?

[ + – ] Якщо у вас немає сонячних фільтрів або сонячної плівки, не фотографуйте затемнення! Фото: simplemost

Так, можна, але тільки обережно. Якщо ви використовуєте фотоапарат і об'єктив, телескоп або бінокль, тоді спереду (а не над окуляром або видошукачем!) Вони повинні мати сонячний фільтр або сонячну плівку.

Чому? Інфрачервоні та ультрафіолетові промені Сонця неймовірно небезпечні і можуть пошкодити ваш зір, при цьому ви не відчуєте ніякого болю. Якщо у вас немає сонячних фільтрів або сонячної плівки, не фотографуйте затемнення!

Таким чином, якщо дотримуватися простих правил, спостереження за кільцевим сонячним затемненням не тільки принесе масу емоцій і вражень, а й буде безпечним для здоров'я.

Джерела: Forbes, Space.com.