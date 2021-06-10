У Каліфорнії врятували чоловіка, який два дні провів всередині вентилятора на винограднику

Чоловік заявив, що фотографував обладнання, проте так і не зміг пояснити, як він опинився всередині вентилятора

В окрузі Сонома, штат Каліфорнія, США, поліція врятувала чоловіка, який два дні провів всередині гігантського вентилятора. Про це пише Insider.

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Вентилятори використовують на виноградниках для того, щоб обігрівати лозу під час нічних заморозків: вони змушують тепле повітря циркулювати по рядах виноградних кущів.

Поліцію викликав випадкових перехожий, який заявив, що легковий автомобіль вже кілька діб стоїть біля виноградника і всередині нікого немає. Також ніхто не відгукнувся, коли він намагався знайти водія.

[ + – ] Кинута на винограднику машина

Правоохоронці обшукали територію, і знайшли чоловіка, який застряг у вентиляторі. Він повідомив, що сидить тут уже два дні і не може вибратися самостійно. Як він туди заліз і навіщо, він також не зміг пояснити. Втім, він зазначив, що любить фотографувати "стару сільськогосподарську техніку".

[ + – ] Всі фото: Sonoma County Sheriff's Office

Поліція отримала "бранця". Під час обшуку у нього знайшли кілька грам метамфетаміну. Зараз він у лікарні зі зневодненням. В офісі шерифа вже заявили, що рекомендуватимуть затримати його за звинуваченням у незаконному проникненні і зберіганні наркотиків.

"Вентилятор не є антикварним, а у цього хлопця було занадто багато метамфетаміну при собі. Так що його мотивація залишається загадкою. Сподіваюся, в майбутньому він буде мудрішим", — заявив шериф.