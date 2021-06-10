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У Каліфорнії врятували чоловіка, який два дні провів всередині вентилятора на винограднику

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каліфорнія, застряглий чоловік, застряг в вентиляторі, виноградник
Фото: Sonoma County Sheriff's Office | Застряглий у вентиляторі чоловік

Чоловік заявив, що фотографував обладнання, проте так і не зміг пояснити, як він опинився всередині вентилятора

В окрузі Сонома, штат Каліфорнія, США, поліція врятувала чоловіка, який два дні провів всередині гігантського вентилятора. Про це пише Insider.

Вентилятори використовують на виноградниках для того, щоб обігрівати лозу під час нічних заморозків: вони змушують тепле повітря циркулювати по рядах виноградних кущів.

Поліцію викликав випадкових перехожий, який заявив, що легковий автомобіль вже кілька діб стоїть біля виноградника і всередині нікого немає. Також ніхто не відгукнувся, коли він намагався знайти водія.

машина, вентилятор, виноградник
Кинута на винограднику машина

Правоохоронці обшукали територію, і знайшли чоловіка, який застряг у вентиляторі. Він повідомив, що сидить тут уже два дні і не може вибратися самостійно. Як він туди заліз і навіщо, він також не зміг пояснити. Втім, він зазначив, що любить фотографувати "стару сільськогосподарську техніку".

каліфорнія, застряглий чоловік, застряг у вентиляторі, виноградник
Всі фото: Sonoma County Sheriff's Office
каліфорнія, застряглий чоловік, застряг у вентиляторі, виноградник

Поліція отримала "бранця". Під час обшуку у нього знайшли кілька грам метамфетаміну. Зараз він у лікарні зі зневодненням. В офісі шерифа вже заявили, що рекомендуватимуть затримати його за звинуваченням у незаконному проникненні і зберіганні наркотиків.

"Вентилятор не є антикварним, а у цього хлопця було занадто багато метамфетаміну при собі. Так що його мотивація залишається загадкою. Сподіваюся, в майбутньому він буде мудрішим", — заявив шериф.