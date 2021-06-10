В Калифорнии спасли мужчину, который два дня провел внутри вентилятора на винограднике
Мужчина заявил, что фотографировал оборудование, однако так и не смог объяснить, как он оказался внутри вентилятора
В округе Сонома, штат Калифорния, США, полиция спасла мужчину, который два дня провел внутри гигантского вентилятора. Об этом пишет Insider.
Вентиляторы используют на виноградниках для того, чтобы обогревать лозу во время ночных заморозков: они заставляют теплый воздух циркулировать по рядам виноградных кустов.
Полицию вызвал случайных прохожий, который заявил, что легковой автомобиль уже несколько суток стоит у виноградника и внутри никого нет. Также никто не отозвался, когда он пытался найти водителя.
Правоохранители обыскали территорию, и нашли мужчину, застрявшего в вентиляторе. Он сообщил, что сидит здесь уже два дня и не может выбраться самостоятельно. Как он туда забрался и зачем, он также не смог пояснить. Впрочем, он отметил, что любит фотографировать "старую сельскохозяйственную технику".
Полиция извлекла "пленника". При обыске у него нашли несколько грамм метамфетамина. Сейчас он в больнице с обезвоживанием. В офисе шерифа уже заявили, что будет рекомендовать задержать его по обвинению в незаконном проникновении и хранении наркотиков.
"Вентилятор не был антикварным, а у этого парня было слишком много метамфетамина при себе. Так что его мотивация остается загадкой. Надеюсь, в будущем он будет мудрее", — заявил шериф.