В Калифорнии спасли мужчину, который два дня провел внутри вентилятора на винограднике

Мужчина заявил, что фотографировал оборудование, однако так и не смог объяснить, как он оказался внутри вентилятора

В округе Сонома, штат Калифорния, США, полиция спасла мужчину, который два дня провел внутри гигантского вентилятора. Об этом пишет Insider.

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Вентиляторы используют на виноградниках для того, чтобы обогревать лозу во время ночных заморозков: они заставляют теплый воздух циркулировать по рядам виноградных кустов.

Полицию вызвал случайных прохожий, который заявил, что легковой автомобиль уже несколько суток стоит у виноградника и внутри никого нет. Также никто не отозвался, когда он пытался найти водителя.

[ + – ] Брошенная на винограднике машина

Правоохранители обыскали территорию, и нашли мужчину, застрявшего в вентиляторе. Он сообщил, что сидит здесь уже два дня и не может выбраться самостоятельно. Как он туда забрался и зачем, он также не смог пояснить. Впрочем, он отметил, что любит фотографировать "старую сельскохозяйственную технику".

[ + – ] Все фото: Sonoma County Sheriff's Office

Полиция извлекла "пленника". При обыске у него нашли несколько грамм метамфетамина. Сейчас он в больнице с обезвоживанием. В офисе шерифа уже заявили, что будет рекомендовать задержать его по обвинению в незаконном проникновении и хранении наркотиков.

"Вентилятор не был антикварным, а у этого парня было слишком много метамфетамина при себе. Так что его мотивация остается загадкой. Надеюсь, в будущем он будет мудрее", — заявил шериф.