9 людей загинули: в Південній Кореї на автобусну зупинку впав п'ятиповерховий будинок (відео)

17 осіб витягли з-під уламків. Вісім із них отримали серйозні травми

Щонайменше дев'ять людей загинули в південнокорейському місті Кванджу. Там на автобусну зупинку звалився п'ятиповерховий будинок, який готували до знесення. Про це пише AFPBB.

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Коли будівля впала, до зупинки якраз під'їхав автобус. Його буквально поховало під уламками бетону та цегли.

З-під уламків дістали 17 осіб. Вісім із них отримали серйозні травми й зараз перебувають у лікарні.

"Я почув гучний звук, і земля буквально затряслася. Я не міг чітко бачити дорогу, вона була в хмарі пилу, але я перевірив систему відеоспостереження і побачив, що будівля звалилася на автобус і зупинку", — розповів свідок, чий магазин знаходиться через дорогу.

[ + – ] Усі фото: Yonap.news

Причини аварії встановлюються, поліція почала розслідування справи. Однак вже зараз експерти заявляють, що обвал стався, коли водій екскаватора прибрав несучу стіну. Перекриття не витримали, і будівля обвалилася прямо на дорогу.

Водій екскаватора та робочі, які готували будинок до зносу, не постраждали.

Це не перше подібне обвалення в Південній Кореї. У 1995 році обвалилася будівля універмагу, внаслідок чого загинули більше 500 осіб, і ця аварія називається найжахливішою в історії Кореї.