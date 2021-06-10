9 людей загинули: в Південній Кореї на автобусну зупинку впав п'ятиповерховий будинок (відео)
17 осіб витягли з-під уламків. Вісім із них отримали серйозні травми
Щонайменше дев'ять людей загинули в південнокорейському місті Кванджу. Там на автобусну зупинку звалився п'ятиповерховий будинок, який готували до знесення. Про це пише AFPBB.
Коли будівля впала, до зупинки якраз під'їхав автобус. Його буквально поховало під уламками бетону та цегли.
З-під уламків дістали 17 осіб. Вісім із них отримали серйозні травми й зараз перебувають у лікарні.
"Я почув гучний звук, і земля буквально затряслася. Я не міг чітко бачити дорогу, вона була в хмарі пилу, але я перевірив систему відеоспостереження і побачив, що будівля звалилася на автобус і зупинку", — розповів свідок, чий магазин знаходиться через дорогу.
Причини аварії встановлюються, поліція почала розслідування справи. Однак вже зараз експерти заявляють, що обвал стався, коли водій екскаватора прибрав несучу стіну. Перекриття не витримали, і будівля обвалилася прямо на дорогу.
Водій екскаватора та робочі, які готували будинок до зносу, не постраждали.
Це не перше подібне обвалення в Південній Кореї. У 1995 році обвалилася будівля універмагу, внаслідок чого загинули більше 500 осіб, і ця аварія називається найжахливішою в історії Кореї.