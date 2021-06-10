9 человек погибли: в Южной Корее на автобусную остановку упало пятиэтажное здание (видео)
17 человек вытащили из-под обломков. Восемь из них получили серьезные травмы
Не менее девяти человек погибли в южнокорейском городе Кванджу. Там на автобусную остановку рухнул пятиэтажный дом, который готовили к сносу. Об этом пишет AFPBB.
Когда здание упало, к остановке как раз подъехал автобус. Его буквально похоронило под обломками бетона и кирпичей.
Из-под обломков достали 17 человек. Восемь из них получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице.
"Я услышал громкий звук, и земля буквально затряслась. Я не мог ясно видеть дорогу, она была в облаке пыли, но я проверил систему видеонаблюдения и увидел, что здание рухнуло на автобус и остановку", — рассказал свидетель, чей магазин находится через дорогу.
Причины аварии устанавливаются, полиции начала расследование дела. Однако уже сейчас эксперты заявляют, что обрушение произошло, когда водитель экскаватора убрал несущую стену. Перекрытия не выдержали, и здание обвалилось прямо на дорогу.
Водитель экскаватора и рабочие, которые готовили здание к сносу, не пострадали.
Это не первое подобное обрушение в Южной Корее. В 1995 году обрушилось здание универмага, в результате чего погибло более 500 человек, и эта авария называется самой ужасной в истории Кореи.