9 человек погибли: в Южной Корее на автобусную остановку упало пятиэтажное здание (видео)

17 человек вытащили из-под обломков. Восемь из них получили серьезные травмы

Не менее девяти человек погибли в южнокорейском городе Кванджу. Там на автобусную остановку рухнул пятиэтажный дом, который готовили к сносу. Об этом пишет AFPBB.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Когда здание упало, к остановке как раз подъехал автобус. Его буквально похоронило под обломками бетона и кирпичей.

Из-под обломков достали 17 человек. Восемь из них получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице.

"Я услышал громкий звук, и земля буквально затряслась. Я не мог ясно видеть дорогу, она была в облаке пыли, но я проверил систему видеонаблюдения и увидел, что здание рухнуло на автобус и остановку", — рассказал свидетель, чей магазин находится через дорогу.

[ + – ] Все фото: Yonap.news

Причины аварии устанавливаются, полиции начала расследование дела. Однако уже сейчас эксперты заявляют, что обрушение произошло, когда водитель экскаватора убрал несущую стену. Перекрытия не выдержали, и здание обвалилось прямо на дорогу.

Водитель экскаватора и рабочие, которые готовили здание к сносу, не пострадали.

Это не первое подобное обрушение в Южной Корее. В 1995 году обрушилось здание универмага, в результате чего погибло более 500 человек, и эта авария называется самой ужасной в истории Кореи.