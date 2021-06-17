ВООЗ звинуватили в сексизмі через заборону вживати алкоголь жінкам дітородного віку

В організації вважають, що майбутнім матерям варто відмовитися від спиртного через те, що воно може призвести до розвитку захворювань у дітей.

Всесвітню організацію охорони здоровʼя (ВООЗ) звинуватили в сексизмі після того, як в її проекті глобального плану дій з боротьби з алкоголем на 2022-2030 роки опинився заклик до країн "приділяти належну увагу профілактиці вживання алкоголю в певних групах, враховуючи дітей, підлітків і жінок дітородного віку".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це розповідає британське видання Telegraph.

Так, Метт Ламберт, виконавчий директор Portman Group, органу соціальної відповідальності та регулювання алкоголю у Великобританії, заявив, що ВООЗ "вийшла далеко за рамки своєї компетенції".

"Ми вкрай стурбовані тим, що ВООЗ закликає країни запобігти вживання алкоголю серед жінок дітородного віку в своєму останньому плані дій. Крім того, що цей заклик є сексистським, патерналістським і таким, що потенційно обмежує свободи більшості жінок, він виходить далеко за рамки їхньої компетенції і не має наукових коренів", — заявив Ламберт.

Крістофер Сноудон, глава відділу економіки способу життя в Інституті економіки, назвав такий заклик "класичним ідіотизмом ВООЗ".

"Ідея про те, що жінкам дітородного віку небезпечно вживати алкоголь, ненаукова й абсурдна. Більш того, це не стосується ВООЗ", — зазначив Сноудон.

Річард Пайпер же, виконавчий директор Alcohol Change UK, погодився з тим, що вживання алкоголю на ранніх термінах вагітності може бути шкідливим для плода та підкреслив, що "важливо, щоб люди розуміли ці ризики".

"Але також життєво важливо, щоб ми врівноважували це з правом кожного дорослого ухвалювати поінформовані рішення про те, що ми робимо зі своїм тілом, незалежно від нашого віку та статі", — заявив Пайпер.

Зазначимо, ВООЗ у своєму проекті плану дій з боротьби з алкоголем закликала країни "приділяти належну увагу профілактиці вживання алкоголю серед жінок дітородного віку" заявивши, що спиртні напої можуть призвести до розвитку захворювань у дітей. Також, вважають в організації, алкоголь негативно впливає на фізичний і психологічний стан матері, тому найкращим виходом для них буде "повна відмова від спиртного".

Варто зазначити, що, відповідно до критеріїв ВООЗ, репродуктивний вік жінки — від 15 до 49 років.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що вчені зʼясували користь від помірного вживання алкоголю. Так, згідно з дослідженням, це може знизити ризик смерті від серйозного серцево-судинного захворювання.

Утім, інші вчені з цим не погоджуються, заявляючи, що навіть у малих дозах алкоголь шкідливий для здоровʼя та життя людей.