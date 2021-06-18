"Перевершують Радіо Свобода": глава МЗС Білорусі відмовив у акредитації російським журналістам

Дипломат стверджує, що представники агентства ТАСС не відповідають вимогам, які Білорусь висуває іноземним журналістам.

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей пояснив, чому російським журналістам агентства ТАСС відмовлено в наданні акредитації для роботи на території країни.

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Про це міністр закордонних справ заявив на спільній пресконференції після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Стенограма опублікована на офіційному порталі МЗС Білорусі.

Співрозмовник від ТАСС поцікавився, чому після проведення в Білорусі перереєстрації ЗМІ його колеги втратили двох постійних акредитацій з трьох і звернувся з особистим проханням до міністра Володимира Макея "посприяти вирішенню цієї проблеми".

Глава МЗС Білорусі зазначив, що в новому положенні про акредитацію іноземних журналістів є "низка новацій": в країні будуть акредитувати, як правило, громадян тих держав, де ці ЗМІ зареєстровані.

На сьогодні в Білорусі акредитовано близько 150 журналістів, половина з яких — російські. Володимир Макей зауважив, що якщо ТАСС найближчим часом направить в республіку російських журналістів, то вони будуть зареєстровані за кілька годин.

"Що стосується тих персон, яких Ви пропонуєте, то, знову-таки, буду відвертий, на жаль, на наш погляд вони не цілком відповідають тим критеріям, яким повинні відповідати журналісти. Треба сідати і думати. І потім, в останній час "ТАСС", у нашому розумінні, іноді допускає щодо Білорусі такі помітні заголовки, які за своїм емоційним забарвленням перевершують навіть "Радіо Свобода/Вільна Європа". Треба всім зупинитися, подумати, зробити висновки і зосередитися на конструктивному рішенні", — підсумував міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Раніше Фокус повідомляв, що в Білорусі затримали іноземних журналістів. Масштабне затримання журналістів відбулося в кінці серпня 2020 року, коли в Білорусі проходили масові акції проти результатів президентських виборів.

Також Фокус розповідав, що в Білорусі затримали журналіста Олексія Шоту. Головного редактора популярного міського сайту Гродно затримали за публікацію на порталі інформації одного з Telegram-каналів, визнаних в Білорусі екстремістським.