"Превосходят Радио Свобода": глава МИД Беларуси отказал в аккредитации российским журналистам

Дипломат утверждает, что представители агентства ТАСС не соответствуют требованиям, которые Беларусь выдвигает иностранным журналистам.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей объяснил, почему российским журналистам агентства ТАСС отказано в предоставлении аккредитации для работы на территории

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Об этом министр иностранных дел заявил на совместной пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стенограмма опубликована на официальном портале МИД Беларуси.

Собеседник от ТАСС поинтересовался, почему после проведения в Беларуси перерегистрации СМИ его коллеги лишились двух постоянных аккредитаций из трех.и обратился с личной просьбой к министру Владимиру Макею "поспособствовать разрешению этой проблемы".

Глава МИД Беларуси отметил, что в новом положении об аккредитации иностранных журналистов есть "ряд новаций": в стране будут аккредитировать, как правило, граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы.

На сегодняшний день в Беларуси аккредитовано около 150 журналистов, половина из которых — российские. Владимир Макей заметил, что если ТАСС в ближайшее время направит в республику российских журналистов, то они будут зарегистрированы за несколько часов.

"Что касается тех персон, которых Вы предлагаете, то, опять-таки, буду откровенен, к сожалению, на наш взгляд они не вполне соответствуют тем критериям, которым должны соответствовать журналисты. Надо садиться и думать. И потом, в последнее время "ТАСС", в нашем понимании, иногда допускает в отношении Беларуси такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже "Радио Свобода/Свободная Европа". Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы и сосредоточиться на конструктивном решении", — подытожил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Ранее Фокус сообщал, что в Беларуси задержали иностранных журналистов. Масштабное задержание журналистов произошло в конце августа 2020 года, когда в Беларуси проходили массовые акции против результатов президентских выборов.

Также Фокус рассказывал, что в Беларуси задержали журналиста Алексея Шота. Главного редактора популярного городского сайта Гродно задержали за публикацию на портале информации одного из Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистским.