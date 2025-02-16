Предложили сделку: США договариваются с Лукашенко, чтобы уменьшить влияние РФ, — NYT

Это была первая встреча Лукашенко с высокопоставленными представителями США за последние пять лет. Лукашенко якобы выразил готовность ослабить репрессии в Беларуси.

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Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит и двое дипломатов провели негласные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы ослабить влияние России на него. Об этом пишет The New York Times

Негласный визит американцев в Минск состоялся через день после того, как президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Оба события, отмечает NYT, свидетельствуют об отходе Вашингтона от политики изоляции лидеров, которые находятся в немилости Запада из-за репрессивной политики и войны в Украине.

Отмечается, что это может иметь важные последствия для размораживания отношений между США и Беларусью.

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После переговоров Минск освободил из тюрьмы американца и двух белорусских политзаключенных, которых Смит забрал на своем авто.

После этого в Вильнюсе Смит отметил, что следующим шагом может стать заключение большого соглашения, по которому Лукашенко освободит многих политических заключенных.

В обмен на это США ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь.

По словам дипломатов, которые присутствовали на встрече, представитель Госдепа заявил, что главной целью США является обеспечение свободы для политических заключенных. И Лукашенко якобы выразил готовность ослабить репрессии.

Другая важная цель, сказал Смит, заключается в том, чтобы дать Лукашенко немного пространства для действий за пределами орбиты влияния России.

Напомним, 5 февраля Владимир Зеленский заявил, что Путин будет пытаться затянуть Беларусь в войну.

27 января МИД Украины признал президентские выборы в Беларуси нелегитимными.