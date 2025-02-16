Запропонували угоду: США домовляються з Лукашенком, щоб зменшити вплив РФ, — NYT

Це була перша зустріч Лукашенка з високопоставленими представниками США за останні п'ять років. Лукашенко нібито висловив готовність послабити репресії у Білорусі.

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Заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт і двоє дипломатів провели негласні переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб послабити вплив Росії на нього. Про це пише The New York Times

Негласний візит американців до Мінська відбувся через день після того, як президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Обидві події, зазначає NYT, свідчать про відхід Вашингтона від політики ізоляції лідерів, які перебувають у немилості Заходу через репресивну політику та війну в Україні.

Зазначається, що це може мати важливі наслідки для розморожування відносин між США та Білоруссю.

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Після переговорів Мінськ звільнив з тюрми американця і двох білоруських політв'язнів, яких Сміт забрав на своєму авто.

Після цього у Вільнюсі Сміт зазначив, що наступним кроком може стати укладення великої угоди, за якою Лукашенко звільнить багатьох політичних в'язнів.

В обмін на це США послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію, ключового інгредієнта добрив, основним виробником яких є Білорусь.

За словами дипломатів, які були присутні на зустрічі, представник Держдепу заявив, що головною метою США є забезпечення свободи для політичних в'язнів. І Лукашенко нібито висловив готовність послабити репресії.

Інша важлива мета, сказав Сміт, полягає в тому, щоб дати Лукашенку трохи простору для дій за межами орбіти впливу Росії.

Нагадаємо, 5 лютого Володимир Зеленський заявив, що Путін намагатиметься затягнути Білорусь у війну.

27 січня МЗС України визнало президентські вибори у Білорусі нелегітимними.