"Шоу однієї людини": МЗС України визнало президентські вибори у Білорусі нелегітимними

В МЗС наголосили, що вибори в умовах адміністративного контролю та політичних переслідувань — це "фарс".

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Вибори президента Білорусі, які відбулись 26 січня, не можуть бути легітимними, а їх результат був заздалегідь відомий. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини. Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними. Це фарс", — йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України підкреслило, що повністю поділяє і приєднується до оцінок Служби зовнішніх зносин ЄС щодо результатів виборів у Білорусі, назвавши їх "дійством".

Українське МЗС також висловило підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні та її незалежність.

"Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому", — зазначили у пресслужбі відомства.

В МЗС переконані, що демократична та суверенна Білорусь, у якій народ, а не одна людина визначатиме майбутнє, буде фактором довгострокової стабільності в регіоні, а не співучасником війни Росії проти України.

Нагадаємо, 26 січня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких понад 86% голосів отримав Олександр Лукашенко.

У цей же день Лукашенко заявив, що найкращим варіантом для України буде присутність білоруських миротворців.