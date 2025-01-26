Найкращим варіантом для України буде присутність білоруських миротворців, — Лукашенко

Водночас білоруський президент фактично не розглядає можливість відряджання в Україну миротворчого контингенту зі свого боку, тому що Захід прагне "пропхати туди своїх".

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що тільки білоруські миротворчі сили здатні забезпечити безпеку лінії розмежування між Україною і Росією після закінчення війни. Про це він розповів у бесіді з журналістами 26 січня.

Лукашенко назвав Україну, Росію і Білорусь "середнім і старшим братом", підкресливши, що білоруська армія є єдиним нейтральним гарантом для обох сторін. Однак білоруський лідер не має наміру відправляти всю армію — 70 тисяч військовослужбовців, і такий варіант на сьогодні фактично не розглядає.

"Це не означає, що я пошлю як миротворців свою армію туди — 70 тисяч — там їх вишикую. Але заради того, щоб було так, як домовляться — це тільки білоруська. Інших немає. Усі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід. Тому домовитися вони можуть тільки про білоруських миротворців", — сказав Лукашенко.

За його словами, участь інших міжнародних сил в Україні, включно з миротворцями з країн Європи, викликатиме недовіру і напруженість. Крім того, присутність військ з боку Заходу в Україні не сподобається російському президенту Володимиру Путіну.

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"Їм треба пропхати своїх. Але це не дуже влаштовуватиме російську сторону. Якщо буде ухвалено рішення про введення миротворчого контингенту, це буде дуже серйозна суперечка. Хто слабший виявиться, той і погодиться на ці варіанти", — вважає білоруський президент.

Водночас Лукашенко зазначив, що він готовий до будь-якого розвитку подій на кордоні, і пригрозив відповіддю Мінська в разі порушення з боку України.

"Вони можуть надсилати зі свого боку хоч чорношкірих, хоч жовторотих, кого хочуть. Мені все одно, кого вони там поставлять по той бік кордону. Крок вліво, крок вправо за межі державного кордону — ви знаєте нашу реакцію", — підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, під час бесіди з журналістами Олександру Лукашенку поставили запитання про скандальний жест Ілона Маска. Білоруський лідер відповів, що американці й Маск знахабніли, а "зігування" є неповагою до жертв нацизму.