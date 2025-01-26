Лучшим вариантом для Украины будет присутствие белорусских миротворцев, — Лукашенко

Вместе с тем белорусский президент фактически не рассматривает возможность отправки в Украину миротворческого контингента со своей стороны, потому что Запад стремится "пропихнуть туда своих".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что только белорусские миротворческие силы способны обеспечить безопасность линии разграничения между Украиной и Россией после окончания войны. Об этом он рассказал в беседе с журналистами 26 января.

Лукашенко назвал Украину, Россию и Беларусь "средним и старшим братом", подчеркнув, что белорусская армия является единственным нейтральным гарантом для обеих сторон. Однако белорусский лидер не намерен отправлять всю армию — 70 тысяч военнослужащих, и такой вариант на сегодняшний день фактически не рассматривает.

"Это не значит, что я пошлю в качестве миротворцев свою армию туда — 70 тыс. — там их выстрою. Но ради того, чтобы было так, как договорятся — это только белорусская. Других нет. Все остальные будут тянуть или на Запад, или на Восток. Поэтому договориться они могут только о белорусских миротворцах", — сказал Лукашенко.

По его словам, участие других международных сил в Украине, включая миротворцев из стран Европы, будет вызывать недоверие и напряженность. Кроме того, присутствие войск со стороны Запада в Украине не понравится российскому президенту Владимиру Путину.

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"Им надо пропихнуть своих. Но это не очень будет устраивать российскую сторону. Если будет принято решение о введении миротворческого контингента, это будет очень серьезный спор. Кто послабее окажется, тот и согласится на эти варианты", — считает белорусский президент.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что он готов к любому развитию событий на границе, и пригрозил ответом Минска в случае нарушения со стороны Украины.

"Они могут присылать со своей стороны хоть чернокожих, хоть желторотых, кого хотят. Мне все равно, кого они там поставят по ту сторону границы. Шаг влево, шаг вправо за пределы государственной границы — вы знаете нашу реакцию", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в ходе беседы с журналистами Александру Лукашенко задали вопрос о скандальном жесте Илона Маска. Белорусский лидер ответил, что американцы и Маск обнаглели, а "зигование" является неуважением к жертвам нацизма.