"Шоу одного человека": МИД Украины признало президентские выборы в Беларуси нелегитимными

В МИД подчеркнули, что выборы в условиях административного контроля и политических преследований — это "фарс".

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Выборы президента Беларуси, которые состоялись 26 января, не могут быть легитимными, а их результат был заранее известен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности учитывая политические репрессии в Беларуси, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора, а сами выборы превратили в политическое шоу одного человека. Выборы, которые проходят в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных властям СМИ, не могут быть легитимными. Это фарс", — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что полностью разделяет и присоединяется к оценкам Службы внешних сношений ЕС относительно результатов выборов в Беларуси, назвав их "действом".

Украинский МИД также выразил поддержку тем белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в своей стране и ее независимость.

"Белорусский народ заслуживает лучшего будущего, чем еще пять лет быть заложником одного человека, который не только лишает белорусов перспектив достойного развития в семье европейских народов, к которой они исторически принадлежат, но и создает угрозы безопасности для соседних стран и европейского региона в целом", — отметили в пресс-службе ведомства.

В МИД убеждены, что демократическая и суверенная Беларусь, в которой народ, а не один человек будет определять будущее, будет фактором долгосрочной стабильности в регионе, а не соучастником войны России против Украины.

Напомним, 26 января в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых более 86% голосов получил Александр Лукашенко.

В этот же день Лукашенко заявил, что лучшим вариантом для Украины будет присутствие белорусских миротворцев.