Ядерное оружие России, согласно договору, считается важным фактором предотвращения военных конфликтов. Внешние границы союзного государства образуют единое оборонное пространство, заявил российский посол в Беларуси Борис Грызлов.

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Статья 6 договора регулирует вопрос использования российского ядерного оружия, сообщило агентство "Интерфакс".

Путин подал на одобрение парламентариев договор, подписанный в Минске 6 декабря прошлого года. В статье 6-й говорится, что обе стороны рассматривают ядерное оружие России как "важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения".

Российский посол в Беларуси Борис Грызлов заявил, что внешние границы союзного государства образуют единое оборонное пространство. Российское ядерное оружие послужит средством сдерживания, его применение будет крайней и вынужденной мерой, говорится в договоре.

Ядерное оружие подписанты договора могут применить в ответ на агрессию против любой из сторон с использованием обычного оружия, если это создаст критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности.

В статье 4 договора указывается, что Беларусь и Россия рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против всего Союзного государства и предпримут ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств поражения.

Кроме этого, по условиям договора, в Беларуси могут создавать военные и другие объекты России. На ее территории могут размещаться российские военные. Договор заключается на 10 лет, он автоматически продлевается еще на 10 лет.

Напомним, президент CША Дональд Трамп предложил Ирану подумать о "ядерном мирном соглашении" и начать процветать.

Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский считает ядерное оружие гарантией безопасности страны. Западные партнеры всячески оттягивают вступление Украины в НАТО.