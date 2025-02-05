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Военный Фокус Ядерная безопасность

Договор о гарантиях безопасности РФ и Беларуси: как страны будут применять ядерное оружие

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Фото: ТАСС | Ядерное оружие РФ считается "важным фактором" предотвращения ядерных конфликтов

Ядерное оружие России, согласно договору, считается важным фактором предотвращения военных конфликтов. Внешние границы союзного государства образуют единое оборонное пространство, заявил российский посол в Беларуси Борис Грызлов.

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Статья 6 договора регулирует вопрос использования российского ядерного оружия, сообщило агентство "Интерфакс".

Путин подал на одобрение парламентариев договор, подписанный в Минске 6 декабря прошлого года. В статье 6-й говорится, что обе стороны рассматривают ядерное оружие России как "важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения".

Российский посол в Беларуси Борис Грызлов заявил, что внешние границы союзного государства образуют единое оборонное пространство. Российское ядерное оружие послужит средством сдерживания, его применение будет крайней и вынужденной мерой, говорится в договоре.

Ядерное оружие подписанты договора могут применить в ответ на агрессию против любой из сторон с использованием обычного оружия, если это создаст критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности.

В статье 4 договора указывается, что Беларусь и Россия рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против всего Союзного государства и предпримут ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств поражения.

Кроме этого, по условиям договора, в Беларуси могут создавать военные и другие объекты России. На ее территории могут размещаться российские военные. Договор заключается на 10 лет, он автоматически продлевается еще на 10 лет.

Напомним, президент CША Дональд Трамп предложил Ирану подумать о "ядерном мирном соглашении" и начать процветать.

Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский считает ядерное оружие гарантией безопасности страны. Западные партнеры всячески оттягивают вступление Украины в НАТО.