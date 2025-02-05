Договір про гарантії безпеки РФ і Білорусі: як країни застосовуватимуть ядерну зброю

Ядерна зброя Росії, згідно з договором, вважається важливим фактором запобігання військовим конфліктам. Зовнішні кордони союзної держави утворюють єдиний оборонний простір, заявив російський посол у Білорусі Борис Гризлов.

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Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору між Росією і Білоруссю про гарантії безпеки в рамках союзної держави. Стаття 6 договору регулює питання використання російської ядерної зброї, повідомило агентство "Интерфакс".

Путін подав на схвалення парламентаріїв договір, підписаний у Мінську 6 грудня минулого року. У статті 6-й ідеться про те, що обидві сторони розглядають ядерну зброю Росії як "важливий фактор запобігання ядерним воєнним конфліктам і воєнним конфліктам із застосуванням звичайних засобів ураження".

Російський посол у Білорусі Борис Гризлов заявив, що зовнішні кордони союзної держави утворюють єдиний оборонний простір. Російська ядерна зброя послужить засобом стримування, її застосування буде крайнім і вимушеним заходом, ідеться в договорі.

Ядерну зброю підписанти договору можуть застосувати у відповідь на агресію проти будь-якої зі сторін з використанням звичайної зброї, якщо це створить критичну загрозу її суверенітету або територіальній цілісності.

У статті 4 договору зазначено, що Білорусь і Росія розглядають збройний напад на учасника Союзної держави як акт агресії проти всієї Союзної держави та вживатимуть заходів у відповідь із використанням усіх сил і засобів ураження, що є в їхньому розпорядженні.

Крім цього, за умовами договору, у Білорусі можуть створювати військові та інші об'єкти Росії. На її території можуть розміщуватися російські військові. Договір укладається на 10 років, він автоматично продовжується ще на 10 років.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував Ірану подумати про "ядерну мирну угоду" і почати процвітати.

Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський вважає ядерну зброю гарантією безпеки країни. Західні партнери всіляко відтягують вступ України до НАТО.