У Китаї 10-поверховий житловий будинок побудували під ключ за 29 годин (відео)

Потенційні мешканці побоюються заселятися у висотку, вважаючи, що таке швидке будівництво навряд чи гарантує надійність. Однак компанія-підрядник переконує їх у зворотному.

Китайська компанія Broad Group побудувала в місті Чанша 10-поверховий житловий будинок за 29 годин, назвавши це будівництво "найкоротшим у світі", пише Daily Mail.

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Підрядники вирішили, що звичайний рік або приблизно стільки на спорудження такого обʼєкта просто не вкладається в їхні терміни, тому вибрали набагато швидший варіант і побудували його трохи більше, ніж за добу.

Уповільнена зйомка робіт показує, що велика група будівельників і три крани завершують зведення висотного будинку, що отримав назву "Житловий будинок", всього за 28 годин 45 хвилин.

Команді роботяг вдалося зробити, здавалося б, неможливий подвиг, зібравши невеликі автономні модульні блоки розміром із транспортний контейнер, побудовані заздалегідь на заводі. Потім їх доставили на будівельний майданчик на вантажівках. За допомогою кранів блоки піднімалися на висоту, де будівельники швидко закріплювали їх.

У продуманому дизайні, коли блоки встановили один на одного, одна стіна кожного модуля була складена, щоб стати підлогою, а вікна і балкони висунули назовні для обмеження простору.

Після завершення основної конструкції фахівці провели в будинок воду й електрику. На кадрах будівництва можна побачити, що висотку здали повністю мебльованою і обставленою в кожній квартирі.

[ + – ] Будівництво будинку тривало 28 годин 45 хвилин

Такі швидкі темпи будівництва напружують майбутніх мешканців, оскільки вони побоюються, що подібна конструкція довго не простоїть, проте в Broad Group наполягають, що, наприклад, підлоги цього будинку в 100 разів міцніші, ніж звичайні бетонні або деревʼяні, оскільки вони зроблені з пластин з неіржавної сталі.

Натхненна такими темпами компанія вже заявила, що цей метод будівництва може бути використаний і в подальшому:

"Він ідеально підходить для розкішних резиденцій, 200-поверхових хмарочосів, а також для громадських і житлових будівель".

У 2012 році Broad Grou оприлюднила суперечливі плани побудувати 220-поверховий хмарочос із модульних блоків всього за сім місяців. Але роботи так і не були завершені через проблеми з безпекою і відсутність дозволу уряду. Повідомляється, що фундамент будівлі зараз використовується під рибоводну ферму.

Нагадаємо, в Китаї за пʼять днів побудували лікарню на півтори тисячі місць для пацієнтів із коронавірусом.