В Китае 10-этажный жилой дом построили под ключ за 29 часов (видео)

Потенциальные жильцы побаиваются заселяться в высотку, полагая, что такое быстрое строительство вряд ли гарантирует надежность. Однако компания-подрядчик убеждает их в обратном.

Китайская компания Broad Group построила в городе Чанша 10-этажный жилой дом за 29 часов, назвав это строительство "самым коротким в мире", пишет Daily Mail.

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Подрядчики решили, что обычный год или около того на сооружение такого объекта просто не укладывается в их сроки, поэтому выбрали гораздо более быстрый вариант и построили его чуть больше, чем за сутки.

Замедленная съемка работ показывает, что большая группа строителей и три крана завершают возведение высотного здания, получившего название "Жилой дом", всего за 28 часов 45 минут.

Команде работяг удалось совершить, казалось бы, невозможный подвиг, собрав небольшие автономные модульные блоки размером с транспортный контейнер, построенные заранее на заводе. Затем их доставили на строительную площадку на грузовиках. С помощью кранов блоки поднимались на высоту, где строители быстро закрепляли их.

В продуманном дизайне, когда блоки установили друг на друга, одна стена каждого модуля была сложена, чтобы стать полом, а окна и балконы выдвинули наружу для ограничения пространства.

После завершения основной конструкции специалисты провели в дом воду и электричество. На кадрах строительства можно увидеть, что высотку сдали полностью меблированной и обставленной в каждой квартире.

[ + – ] Строительство дома заняло 28 часов 45 минут

Такие быстрые темпы строительства напрягают будущих жильцов, поскольку они опасаются, что подобная конструкция долго не простоит, однако в Broad Group настаивают, что, например, полы этого дома в 100 раз прочнее обычных бетонных или деревянных, поскольку они сделаны из пластин из нержавеющей стали.

Вдохновленная такими темпами компания уже заявила, что этот метод строительства может быть использован и в дальнейшем:

"Он идеально подходит для роскошных резиденций, 200-этажных небоскребов, а также для общественных и жилых зданий".

В 2012 году Broad Grou обнародовала противоречивые планы построить 220-этажный небоскреб из модульных блоков всего за семь месяцев. Но работы так и не были завершено из-за проблем с безопасностью и отсутствия разрешения правительства. Сообщается, что фундамент здания сейчас используется под рыбоводную ферму.

Напомним, в Китае за пять дней построили больницу на полторы тысячи мест для пациентов с коронавирусом.