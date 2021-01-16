В Китае за пять дней построили больницу для пациентов с Covid-19 на 1,5 тыс. палат

До конца следующей недели в Нангуне завершат строительство еще нескольких госпиталей, общее количество палат в которых будет 6,5 тысяч.

Временную больницу в Нангуне на полторы тысячи палат для пациентов с новым типом коронавируса построили в Нангуне в китайской провинции Хэбэй к югу от Пекина за пять дней, сообщает Independent со ссылкой на агентство Синьхуа.

Площадь стандартной палаты составляет 18 кв. метров. Каждая комната хорошо вентилируется и обогревается, имеет точку доступа к интернету и отдельный санузел.

Это медучреждение является одним из шести, которые вскоре откроются в Нангуне. Общее количество палат там составит 6,5 тысяч. Все строительство планируют завершить на следующей неделе. Одновременно ведется сооружение аналогичного медицинского центра на 3 тыс. палат в городе Шицзячжуан — административном центре Хэбэя. Уже готова тысяча палат.

Китайские власти, которым долго удавалось сдерживать распространение коронавируса, в этом месяце зафиксировали вспышку заболеваемости в Нангуне и столице провинции Хэбэй Шицзячжуане. На текущий момент в больницах региона находятся примерно 850 инфицированных: около 650 человек с температурой и кашлем, а также примерно 200 бессимптомных носителей.

К концу пятницы более 10 миллионов человек в Шицзячжуане прошли тест на коронавирус, сообщил журналистам заместитель мэра Мэн Сянхун. По его словам, было обнаружено 247 новых случаев.

Тем временем исследователи, присланные Всемирной организацией здравоохранения, находятся в Ухане, чтобы исследовать происхождение вируса. Команда была на двухнедельном карантине, но должна была поговорить с китайскими экспертами по видеосвязи.

Прибытие группы задерживалось на несколько месяцев из-за дипломатических споров, которые вызвали редкую публичную жалобу со стороны главы ВОЗ.

Напомним, ранее заместитель советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер предположил, что мировую пандемию Covid-19 могла спровоцировать утечка вируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

Китай жестко отреагировал на заявление Поттингера. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала эти слова "низкокачественной ложью" и потребовала объяснений у Белого дома.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин отверг какую-либо связь учреждения с коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, слухи о том, что новый коронавирус вырвался из лаборатории являются "пропагандистскими теориями".