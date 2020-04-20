Глава Уханьского института вирусологии отвергает связь лаборатории с коронавирусом

Юань Чжимин заявил, что подобная информация является "пропагандистской теорией"

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин отверг какую-либо связь учреждения с коронавирусом SARS-CoV-2.. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, слухи о том, что новый коронавирус вырвался из лаборатории являются "пропагандистскими теориями".

"Абсолютно невозможно, чтобы вирус вышел из нашего института", – заявил Юань в интервью государственной телевизионной сети Китая.

Он также отверг теорию о том, что нулевой пациент с COVID-19 имел какую-либо связь с работниками института или сам был связан с учреждением.

Одними из первых теорию о том, что вирус мог случайно выйти из Уханьского института опубликовало американское издание Washington Post. В материале упоминались нарушения процедур безопасности в лаборатории, о которых американские эксперты сообщали еще два года назад после визита в институт.

"У них нет никаких доказательств, они полагаются только на собственные предположения. Я надеюсь, что такая теория заговора не повлияет на сотрудничество между учеными всего мира", – говорит Юань.

Лаборатория уровня биобезопасности BSL-4 в Уханьском институте вирусологии начала функционировать в январе 2018 года и была первой в своем роде в материковом Китае.

С тех пор, центр стал фигурантом многих теорий заговора. Среди них был репортаж Wuhan Evening News за 2017 год, в котором говорилось, что один из исследователей был изолирован на 14 дней в 2012 году после случайного контакта с мочой зараженной летучей мыши.

В соцсетях вспомнили несчастный случай, который произошел в 2004 году. В национальной лаборатории в Пекине, во время эксперимента с коронавирусом SARS, произошла утечка вируса, что привело к одной смерти. Согласно данным China Daily, пять высокопоставленных чиновников Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний были наказаны в то время.

Также FOX News сообщил, что коронавирус могли перенести от летучей мыши к человеку лабораторным путем. По данным телеканала, коронавирус разрабатывался не как биологическое оружие.

При этом, ученые 9 стран опубликовали в британском медицинском журнале The Lancet открытое письмо, в котором отмечали, что ныне существующие исследования указывают на природное происхождение коронавируса.

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