"Низкокачественная ложь". Китай отреагировал на версию США о происхождении коронавируса

Официальный Пекин требует от Вашингтона объяснений.

Слова заместителя советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингера о том, что причиной пандемии Covid-19 стала утечка вируса из лаборатории в Ухане, возмутили китайские власти, передает "РИА Новости".

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала такое заявление ложью.

"Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом и, вопреки ожиданиям, все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи… Надеюсь, американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттингера, или это официальная позиция администрации США", – заявила она. Также сотрудник внешнеполитического ведомства напомнила, что эксперты давно опровергли версию с утечкой вируса из лаборатории.

Напомним, во время Zoom-конференции с парламентариями из разных государств Поттингер рассказал, что появляется все больше свидетельств того, что лаборатория в Ухане – наиболее вероятный источник утечки вируса. Он не исключает, что это могла быть авария, однако достоверных аргументов в пользу такого утверждения не привел.

Китайский дипломат Чжан Ханьхуэй назвал клеветой попытки обвинить КНР в распространении вируса и выдвинул свою версию происхождения SARS-Cov-2. По его словам, результаты проведенного учеными исследования указывают на то, что он был завезен в город Ухань.

Недавно власти Китая исследования о происхождении коронавируса Covid-19 и вызванной им пандемии отнесли к государственной тайне.