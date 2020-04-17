"Исследования подтвердили": посол КНР в РФ заявил, что коронавирус в Ухань завезли

Чжан Ханьхуэй назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса и выдвинул свою версию происхождения SARS-Cov-2, передает ТАСС

Чжан Ханьхуэй рассказал о результатах исследований китайских ученых, которые собрали данные о 93 образцах генома SARS-Cov-2, которые охватывают 12 стран на четырех континентах. По его словам, результаты исследования указывают на то, что он был завезен в город Ухань.

"Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним "предком" вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов – гаплотипы – Н13 и Н38, а они, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения – Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1", – говорит дипломат.

Он пояснил эту схему на примере семьи, где гаплотип mv1 это "прадедушка", Н13 и Н38 – "дедушка и бабушка", Н3 – "папа", а Н1 – "ребенок".

"Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов – это вирус совокупности генов Н1. Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане", – заявил посол.

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Ханьхуэй утверждает, что более ранние последовательности генов Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане.

"Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия. Последовательность расположения генов не может обманывать", – утверждает он.

Чжан Ханьхуэй назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса, напомнив, что стране пришлось приложить огромные усилия и принести большие жертвы, чтобы победить болезнь. В частности, в США распространяются материалы, что коронавирус был создан в Уханьской лаборатории, а ее сотрудник стал "нулевым пациентом". Об этом сообщал лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы".

"Китай выиграл время для других стран – целых два месяца – для того, чтобы они провели работу по профилактике и контролю эпидемии", – резюмировал посол.

"Многочисленные факты говорят о том, что источник COVID-19 еще не определен и что он указывает на разные регионы. Вирус – общий враг всего человечества, поиск "нулевого пациента" не направлен на то, чтобы прибить его к "столбу позора", а для того, чтобы лучше понять этот вирус, выяснить путь его эволюции и затем полностью победить его", – сказал дипломат.

По словам посла, несмотря на то, что новый коронавирус впервые был зафиксирован в Ухане, не факт, что его источник находится именно там.

Как ранее сообщал Фокус:

Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил "сурово наказать" Китай за распространение коронавируса.