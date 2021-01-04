США назвали свою версию происхождения коронавируса

В Белом доме не исключают аварию в лаборатории в Ухане

Мировую пандемию Covid-19 могла спровоцировать утечка вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Такую версию озвучил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер, сообщает Daily Mail.

"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", – заявил он во время Zoom-конференции с парламентариями из разны государств.

Он не исключает, что в лаборатории могла произойти какая-то авария, в результате чего вирус вышел наружу, но при этом Поттингер не привел никаких фактов для того, чтобы доказать свою версию.

Еще в апреле прошлого года глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин отверг какую-либо связь учреждения с коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, слухи о том, что новый коронавирус вырвался из лаборатории являются "пропагандистскими теориями"

Тем временем власти Китая исследования о происхождении коронавируса Covid-19 и вызванной им пандемии отнесли к государственной тайне. Теперь перед публикацией все данные проверяет специальная комиссия при правительстве КНР. Поскольку пандемия подорвала репутацию Пекина на мировой арене, китайские лидеры опасаются любых выводов, которые могли бы свидетельствовать об их халатности, повлекшей распространение болезни.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане, а уже 11 марта 2020 года ВОЗ заявила о том, что ситуация приобрела масштабы пандемии.

Что касается Украины, то сегодня здесь циркулируют пять штаммов коронавируса. Такие данные обнародовал Центр общественного здоровья со ссылкой на информацию исследователей из Лондона, куда были отправлены 50 образцов, взятых у пациентов из 9 регионов: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей.