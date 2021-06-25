У підвалі італійської вілли раптово виявили оригінал Рембрандта

Невелике полотно, на якому зображено поклоніння волхвів немовляті Ісусу, вважалося загубленим

На римській віллі в Італії несподівано був виявлений оригінал Рембрандта. Власники не усвідомлювали цінності картини і зберігали її в підвалі. Про це пише CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Картина в якийсь момент впала зі стіни й отримала легкі ушкодження. Її відправили реставраторові, а той зрозумів, що перед ним оригінал знаменитого голландця.

Полотно "Поклоніння волхвів" довгий час вважалося загубленим. Художник написав її в 1632-1633 рр. Копії зберігаються в музеях Гетеборга, Швеція, і Санкт-Петербурга, Росія.

[ + – ] "Поклоніння волхвів" пензля Рембрандта Фото: ANSA

Арт-реставратор Антонелле Ді Франческо розповів, що не відразу повірив своїм очам. "Найпрекрасніше, що може трапитися під час моєї роботи — це раптове усвідомлення того, що перед вами робота великого автора. Вона ніби з'являється з темряви століть. Цей момент, коли ми повинні подолати запаморочення, здатне змусити нас зануритися в це чудове почуття приналежності до історії. Це хвилювання, якому немає рівних", — зізнався Антонелле.

Знаменитий художник так званого "голландського золотого століття", Рембрандт ван Рейн, був надзвичайно плідний. За своє життя він створив сотні картин і гравюр, що призвело до численних суперечок про авторство.

Належність "Поклоніння волхвів" пензля Рембрандта підтверджується її невеликими розмірами — 54 на 44,5 сантиметри, і використанням дуже рідкісної техніки, типової для голландських майстрів 1630-х років.

Походження полотна було підтверджено на симпозіумі у Французькій академії вілли Медічі в Римі, на якому були присутні міжнародні вчені й експерти.

Картина наразі зберігається в арт-дилерів, але власники планують здавати її в оренду музеям і галереям, а не продавати.