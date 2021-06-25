В подвале итальянской виллы внезапно обнаружили подлинник Рембрандта

Небольшое полотно, изображающее поклонение волхвов младенцу Иисусу, считалось утерянным

На римской вилле в Италии неожиданно был обнаружен подлинник Рембрандта. Владельцы не осознавали ценности картины и хранили ее в подвале. Об этом пишет CNN.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Картина в какой-то момент упала со стены и получила легкие повреждения. Ее отправили реставратору, а тот понял, что перед ним подлинник знаменитого голландца.

Полотно "Поклонение волхвов" долгое время считалось утерянным. Художник написал ее в 1632–1633 гг. Копии хранятся в музеях Гетеборга, Швеция, и Санкт-Петербурга, Россия.

[ + – ] "Поклонение волхвов" кисти Рембрандта Фото: ANSA

Арт-реставратор Антонелле Ди Франческо рассказал, что не сразу поверил своим глазам. "самое прекрасное, что может случиться во время моей работы – это внезапное осознание того, что перед вами работа великого автора. Она будто появляется из тьмы веков. Этот момент, когда мы должны преодолеть головокружение, способное заставить нас погрузиться в это чудесное чувство принадлежности к истории. Это волнение, которому нет равных", — признался Антонелле.

Знаменитый художник так называемого "голландского золотого века", Рембрандт ван Рейн был чрезвычайно плодовит. За свою жизнь он создал сотни картин и гравюр, что привело к многочисленным спорам об авторстве.

Принадлежность "Поклонения волхвов" кисти Рембрандта подтверждается ее небольшими размерами — 54 на 44,5 сантиметра, и использованием очень редкой техники, типичной для голландских мастеров 1630-х годов.

Происхождение полотна было подтверждено на симпозиуме во Французской академии виллы Медичи в Риме, на котором присутствовали международные ученые и эксперты.

Картина в настоящее время хранится у арт-дилеров, но владельцы планируют сдавать ее в аренду музеям и галереям, а не продавать.