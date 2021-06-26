"Життя має абсолютну цінність". У РПЦ виступили проти абортів після зґвалтувань (відео)

Рік тому РПЦ запропонувала заборонити лікарням на період пандемії коронавірусу надавати послуги з переривання вагітності через небезпеку зараження.

Російська православна церква (РПЦ) не вважає, що жінка може робити аборт, навіть в разі зґвалтування. Про це заявив в ефірі одного з російських телеканалів керівник відділу зовнішніх церковних звʼязків Московського патріархату РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв).

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"Якщо навіть дівчина завагітніла в результаті згвалтування, це не причина для того, щоб робити аборт, бо дитина — це жива істота", — сказав Іларіон.

Він додав, що церква має досвід роботи з такими жінками, які виносили плід, народили дитину і "ця дитина принесла їм щастя".

"З точки зору церкви, кожне людське життя має абсолютну цінність, незалежно від того, за яких обставин відбулося зачаття", — заявив митрополит.

РПЦ неодноразово заявляла про свою нетерпимість до абортів. Так, у травні минулого року вона запропонувала заборонити клініками надавати послуги з переривання вагітності на період пандемії коронавірусу, аргументуючи це небезпекою зараження COVID-19.

Нагадаємо, депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" Олександр Дедюхін, який також є священиком Православної церкви України, на своїй сторінці в Facebook в образливих висловах засудив жінок, які роблять аборти.

Діти в Березівському інтернаті в Миколаївській області регулярно піддаються сексуальним домаганням і насильству. Представник офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Павло Шульга заявив, що 16-річній дівчинці насильно зробили аборт, хоча вона хотіла зберегти дитину.